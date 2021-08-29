قطاعات الرعاية الصحية والهندسة والخدمات المصرفية الأكثر جاذبية للباحثين عن عمل في الإمارات

أظهر استبيان جديد أجراه بيت.كوم، أكبر موقع للوظائف في الشرق الأوسط، بالتعاون مع يوجوف، المنظمة الرائدة المتخصصة في أبحاث السوق، أن 60٪ من المهنيين في الإمارات راضون عن ساعات العمل، تليها ثقافة العمل (52٪) ومستوى التوازن بين الحياة المهنية والشخصية (51٪). ويتمثل الهدف الرئيسي للاستبيان الذي حمل عنوان “أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا 2021” في تمكين المهنيين من فهم مستويات الرضا الحالية في قطاعات معينة، واتخاذ قرارات واضحة ومتناسبة مع مستقبلهم الوظيفي في ضوء النتائج التي أظهرها الاستبيان.

رغم التحديات المتعددة التي واجهها سوق العمل خلال هذا العام، استطاعت مجموعة من القطاعات في الدولة توفير العديد من فرص التوظيف للباحثين عن عمل. وقد أظهر الاستبيان أن قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (15٪) والهندسة/التصميم (12٪) والخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (9٪)، تعتبر أكثر القطاعات جذباً لاهتمام الباحثين عن عمل.

وعلاوة على ذلك، برزت قطاعات الحكومة/الخدمة المدنية (37٪)، والنفط/الغاز/البتروكيماويات (20٪) وتكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (17٪)، كأفضل القطاعات من ناحية توفير أفضل توازن بين الحياة المهنية والشخصية.

وتعليقاً على نتائج الاستبيان، قالت عُلا حداد، المديرة الإدارية للموارد البشرية في بيت.كوم: “يشهد سوق العمل نمواً مستمراً على نحو ملحوظ، كما تتغير احتياجات الباحثين عن عمل. وللتعرف على أهم العوامل التي تؤثر على جاذبية القطاعات، قمنا بإجراء استبيان “أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا”، حيث كشف عن آراء المهنيين بمجوعة متنوّعة من القطاعات وكيفية تقييمهم للفرص التي تقدمها هذه القطاعات. وستساعد هذه البيانات أصحاب العمل وخبراء التوظيف على وضع استراتيجيات تساهم في تعزيز رضا الموظفين وجذب المزيد من الباحثين عن عمل.”

يعتبر الأمان الوظيفي من أهم العوامل التي تهتم بها الكفاءات في الإمارات، سواء الباحثين عن عمل أو الموظفين. وفي هذا السياق، احتلت قطاعات الحكومة/الخدمة المدنية (31٪)، تليها قطاعات الجيش/الدفاع/الشرطة (27٪)، والنفط/الغاز/البتروكيماويات (23٪) المراكز الثلاثة الأولى من حيث تقديم الأمن الوظيفي الأفضل في ظل الوضع الاقتصادي الحالي.

كما أظهرت البيانات أن قطاع الخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة هو الأكثر توظيفاً للخريجين الجدد (بنسبة 22٪)، يليه قطاع الحكومة/الخدمة المدنية (19٪).

من جهة أخرى، برزت قطاعات الرعاية الصحية/الخدمات الطبية (26٪)، والخدمات المصرفية/المالية/المحاسبة (25٪) كأكثر القطاعات جذباً للإناث. بينما برزت قطاعات الحكومة/الخدمة المدنية (33٪)، والجيش/الدفاع/الشرطة (27٪) كأكثر القطاعات جذباً للكفاءات المحلية. ويعتبر قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات (29٪) القطاع الأفضل من ناحية توفير فرص النمو الوظيفي، يليه قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (بنسبة 21٪).

وفيما يتعلق بالتوقعات المستقبلية، يعتبر قطاع تكنولوجيا المعلومات/الإنترنت/التجارة الإلكترونية (32٪) القطاع الذي يُتوقع أن يسجل أعلى معدل نمو في العام المقبل في الإمارات.

وكشف الاستبيان أيضاً أن 23٪ من المهنيين في الإمارات قد غيروا قطاع عملهم مرة واحدة على الأقل خلال العامين الماضيين، حيث برزت فرص التقدم الوظيفي الأفضل (46٪)، والرواتب الأفضل (43٪)، وعدم الحصول على التقدير (22٪) كأهم الأسباب التي دفعتهم لتغيير قطاعهم.

من ناحية أخرى، يفكر حوالي 6 من 10 مهنيين في الدولة (56٪) في تغيير القطاع الذي يعملون فيه خلال الأشهر القليلة المقبلة، حيث برز الراتب الأفضل (56٪) وفرص التقدم الوظيفي الأفضل (51٪) كأهم الأسباب التي تدفعهم لذلك. وقد برز قطاع النفط/الغاز/البتروكيماويات (11٪) كأكثر القطاعات جذباً للمهنيين الذي يفكرون في تغيير قطاعهم.

ومن جهته، قال ظافر شاه، مدير الأبحاث في يوجوف: “استطعنا في الاستبيان الأخير، تسليط الضوء على مجموعة من الرؤى الفريدة والاستثنائية، والمرتبطة بتفضيلات الباحثين عن عمل ومستويات الرضا عن قطاعات العمل المختلفة، وذلك عبر التركيز على السمات الأكثر أهمية، من ضمنها الراتب والمزايا، والتوازن بين الحياة المهنية والشخصية، والنمو الوظيفي، والأمن الوظيفي. ويتعين على القطاعات اليوم الاهتمام بتلبية الاحتياجات المتغيرة للباحثين عن عمل عبر المنطقة.”

تم جمع بيانات استبيان بيت.كوم حول “أفضل قطاعات العمل في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” عبر الانترنت خلال الفترة الممتدة ما بين 14 وحتى 29 يونيو 2021، بمشاركة 2,333 شخصاً من الإمارات، والسعودية، والكويت، وقطر، وعُمان، والبحرين، ولبنان، والأردن، والعراق، وفلسطين، وسوريا، ومصر، والمغرب، والجزائر، وتونس، وليبيا، والسودان، وغيرها.