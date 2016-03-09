هل سيتم الاستغناء عن الموظفين الحاليين في مطارات السعودية بعد الخصخصة ؟

أكد مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف أن برنامج تحويل مطارات السعودية إلى شركات مملوكة بالكامل للهيئة سيتم بشكل تدريجي خلال 5 سنوات اعتباراً من 2016، لافتاً إلى أن الآلية المتبعة هي إنشاء شركة المطار ونقل المسؤوليات والموظفين لها بالكامل.

وأضاف في حديث لصحيفة “عكاظ” نشرته في عددها الصادر اليوم الأربعاء أن الهيئة ستهتم بالاستثمار في تدريب الموظفين، بحيث يتغير أسلوب عملهم ليتناسب مع أساليب العمل المبنية على أسس تجارية وخدمية، لضمان تحويل العاملين بالمطارات إلى مقدمي خدمة بالدرجة الأولى، وفي ظل تلك الأوضاع تستطيع المطارات التي يتم خصخصتها مكافأة الموظفين حسب مستوى أدائهم.

وعن تأثير ذلك التحول على سرعة الإجراءات، أوضح أن التحول يأتي حرصا من الهيئة على مواكبة التطورات الاقتصادية العالمية الحديثة، والاستفادة من تجارب الدول التي حققت نجاحات بارزة في مجال صناعة الطيران المدني، حيث أثبتت التجارب أن الخصخصة هي أفضل سبل النجاح.

وعن الاستغناء عن الموظفين الحاليين بالمطارات؛ كشف مدير عام العلاقات العامة والإعلام والمتحدث باسم هيئة الطيران المدني عبدالله الخريف أن الهيئة لن تستغني عن أي من موظفيها بل ستوظف موظفين إضافيين بسبب النمو الذي سيحدث في أعمالها نتيجة التخصيص.

وأشار إلى أن الهيئة استهدفت من برامج التخصيص رفع الكفاءة الإنتاجية لمنظومة المطارات ووحدات قطاع الطيران المدني، وتحسين مستوى الخدمات المقدمة لعملاء الطيران المدني وفي مقدمتهم المسافرون.

وفيما يتعلق بالاشتراك في المكاتب التنفيذية (صالات كبار الشخصيات VIP) قال الخريف إنه سيكون متاحا للعموم مقابل رسوم، وذلك مقابل الخدمات الإضافية التي تقدم للمسافرين، وتتمثل الرسوم في اشتراك مالي سنوي محدد، وتشمل العديد من الخدمات، مثل خدمة الدخول السريع من وإلى الطائرة وسرعة إنهاء إجراءات الجوازات وخدمات الضيافة والاتصالات (هاتف، فاكس، إنترنت).