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مندوب مبيعات أكثر مهنة مشغولة بالسعوديين في القطاع الخاص

تصدرت وظيفة مندوب مبيعات أكثر الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص من أصل 566 مهنة يعمل فيها السعوديون

محرر في الموقع by محرر في الموقع
مندوب مبيعات أكثر مهنة مشغولة بالسعوديين في القطاع الخاص

تصدرت وظيفة مندوب مبيعات أكثر الوظائف التي يشغلها السعوديون في القطاع الخاص من أصل 566 مهنة يعمل فيها السعوديون، وذلك وفقاً لما نقلت صحيفة “مكة” عن تقرير لوزارة العمل.

 

وبين التقرير الذي أوردته الصحيفة أن عدد السعوديين العاملين في القطاع الخاص يبلغ 950.8 ألف بينهم 124.9 ألف مندوب مبيعات و115.8 ألف مراقب جودة و114.8 ألف كاتب إداري و110.52 ألف كاتب عدل و100 ألف مراسل، فيما يتوزع الباقي على المهن الأخرى.

 

وحسب التقرير، فإن المهن العشر الأولى تشمل كلا من مندوب مبيعات، مراقب جودة، كاتب إداري، حارس أمن، مراسل، عامل، مساعد مبيعات، أمين صندوق بنك، مشغل حاسب آلي، موظف مشتريات.

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