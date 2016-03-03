غالبية النساء العاملات في السعودية لا تعلم هذه الحقوق

قالت صحيفة “الجزيرة” السعودية إن نظام العمل بالمملكة يوفر للمرأة الكثير من المزايا من أجل توفير بيئة مناسبة لها تساعدها على بذل المزيد من الجهد والإنتاج.





ومن هذه المزايا أربعة حقوق لا تعلمها كثير من النساء العاملات، وهي:

– على صاحب العمل في كل الأماكن التي تعمل فيها النساء، وفي كل المهن، أن يوفر مقاعد مناسبة لاستراحتهن.

– على صاحب العمل في الأماكن التي تشتمل على 50 عاملة فأكثر، توفير مكان مناسب يضم عددا مناسبا من المربيات لرعاية أطفالهن الذين تقل أعمارهن عن ست سنوات، وذلك إذا بلغ عدد الأطفال عشرة فأكثر.

– يجوز للوزير أن يُلزم صاحب العمل الذي يستخدم 100 عاملة فأكثر، في مدينة واحدة، أن ينشئ دارا للحضانة بنفسه أو بالمشاركة مع أصحاب عمل آخرين في المدينة ذاتها أو يتعاقد مع دار للحضانة قائمة لرعاية أطفال العاملات.

– من حق العاملة المسلمة الحصول على إجازة أربعة أشهر وعشرة أيام بأجر كامل إذا توفي زوجها، كما أن لها الحق في تمديد هذه الإجازة دون أجر إن كانت حاملا خلال هذه الفترة حتى تضع حملها. ولا يجوز للعاملة الاستفادة من بقية إجازة العدة الممنوحة لها بعد وضعها الحمل. كما أنه من حق العاملة غير المسلمة الحصول على إجازة 15 يوما بأجر كامل إذا توفي زوجها.