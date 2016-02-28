دبي “أفضل مركز في العالم لتوسع الشركات”

أظهر استبيان شبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال تصدر دبي المرتبة الأولى بين أفضل المراكز لتوسع الشركات على المستوى العالمي، حيث استحوذت على اختيار 21 بالمئة من إجمالي 300 شركة شاركت في الاستبيان من آسيا وأوروبا وأمريكا الشمالية لاختيار المركز الأفضل للتوسع عالمياً.

ووفقاً لبيان تلقى أريبيان بزنس نسخة منه، حلت سنغافورة في المرتبة الثانية بنسبة 19 بالمئة، تلتها هونغ كونغ ثالثاً بـ 18 بالمئة، واحتلت نيويورك المرتبة الرابعة بـ 13 بالمئة وجاءت لندن خامساً بـ 10 بالمئة، فيما توزعت اختيارات 19 بالمئة من الشركات على مدن أخرى متفرقة حول العالم.

واحتلت الدول الإفريقية المرتبة الأولى بين الأسواق المستهدفة للتوسع بشكل عام من قبل 43 بالمئة من الشركات المشاركة في الاستبيان، تلتها دول آسيا بنسبة 37 بالمئة، واستحوذت أمريكا الشمالية على 10 المئة، وبلغت حصة أوروبا 6 بالمئة، بينما اختارت 4 بالمئة من الشركات أمريكا الجنوبية كوجهتها المفضلة للتوسع.

وفيما يتعلق بالقطاعات الأكثر توسعاً على المستوى العالمي، حل قطاع النقل والخدمات اللوجستية أولاً، فيما حلت تقنية المعلومات والاتصالات ثانياً، وجاء قطاع الهندسة والإنشاءات ثالثاً، فيما احتل قطاع الطاقة الخضراء في المرتبة الرابعة يليه قطاع السلع والمنتجات الغذائية في المرتبة الخامسة.

واستحوذت دبي على اختيار النسبة الأكبر من الشركات التي تستهدف الأسواق الإفريقية، باعتبارها البوابة المثالية للتوسع في القارة السمراء، تلتها الشركات التي تستهدف الأسواق الآسيوية وخاصة القارة شبه الهندية ودول وسط آسيا. فيما استقطبت الإمارة الحصة الأكبر من اختيارات الشركات الأوروبية، تليها الآسيوية، ومن ثم شركات أمريكا الشمالية.

وقال شريف كامل، الرئيس الإقليمي لشبكة اللاينس العالمية لمراكز الأعمال في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا “كشف الاستبيان عن أبرز العوامل الجاذبة لاستقطاب الشركات الطامحة للتوسع عالمياً، وتجسدت هذه العوامل في سهولة ممارسة الأعمال وتأسيس الشركات، بالإضافة إلى الارتباط عبر شبكات النقل وتكامل الخدمات اللوجستية، فضلاً عن تطور البنية التحتية والخدمية، بالإضافة إلى وفرة التمويل وتطور الخدمات المالية، إلى جانب تنافسية تكاليف التشغيل”.

ولفت “كامل” إلى أن الاستبيان يشكل بوصلة شاملة لاتجاهات توسع الأعمال، موضحاً أن النتائج أظهرت بشكل واضح أن إفريقيا تأتي في المرتبة الأولى من حيث الأسواق الواعدة لمختلف القطاعات، تليها القارة الآسيوية، مما يرسخ من موقع دبي كبوابة تجارية واستثمارية حيوية تربط الشرق مع الغرب، فضلاً عن ميزتها كالمنصة الأفضل لدخول الأسواق الإفريقية ودعم التوسع في القارة السمراء إدارياً ولوجستياً واستثمارياً.

وأكد أن ميزات دبي التنافسية أصبحت معروفة للقاصي والداني، حيث تتكلم انجازات الإمارة عن نفسها، وينعكس ذلك في المراتب المرموقة التي تحتلها ومراكز الصدارة التي تتربع عليها ضمن أهم المؤشرات والتقارير الدولية المتخصصة في مختلف المجالات، وأضاف “تواصل دبي تصدر التصنيفات المتخصصة ما يعكس أهميتها المتزايدة على الساحة الاستثمارية والتجارية العالمية”.

وتوقع كامل أن ترتقي دبي على المؤشرات الدولية الرئيسية للعام الجاري ومن ضمنها مؤشرات اللاينس العالمية لمراكز الأعمال، ومن ضمنها تقرير أكثر المدن جاذبية لرواد الأعمال، والذي احتلت الإمارة ضمن نسخته السابقة المرتبة الخامسة عالمياً بين 10 مدن شملها الاستبيان، حيث أشار 13 بالمئة من رواد الأعمال الذين شاركوا في الاستبيان إلى أن دبي مدينة تتمتع بجاذبية لأصحاب الشركات الناشئة والمشروعات المتوسطة والصغيرة.

وذلك إلى جانب تقرير التقنية العالمي الذي صنف دبي ضمن مكانة متقدمة ضمن قائمة أسرع 20مدينة عالمية نموا في التقنية، فضلاً عن تقرير أسواق مراكز الأعمال الذي تفوقت ضمنه دبي على 85 مدينة في 45 دولة كأسرع سوق لمراكز الأعمال نمواً على المستوى الدولي بحسب دراسة صادرة عن شبكة اللاينس العالمية، حيث سجلت مراكز الأعمال في الإمارة مستويات نمو بمعدل 18 بالمئة خلال الفترة بين يونيو/حزيران 2013 ويونيو/حزيران 2014 مقارنة مع متوسط معدل النمو العالمي لنفس الفترة والمقدر بـ 7 بالمئة أي بفارق 11 بالمئة، فيما بلغ متوسط النمو لأفضل 10 أسواق نمواً في العالم 10.4 بالمئة.