الصحة السعودية تحرم “المتسيبين” من 5 مزايا أهمها العلاوة والإضافي

كشفت مصادر مطلعة أن وزارة الصحة السعودية تجري حزمة إجراءات للحد من خروج الموظفين أثناء الدوام الرسمي ، حيث استبعدت الوزارة من تجاوز مجموع غيابه أكثر من 84 ساعة خلال الـ 12 شهرًا الماضية من الترشيح لـ 5 مزايا تتيحها الوزارة لموظفيها.

وقالت المصادر إن المزايا الخمسة تتمثل بـ : العمل الإضافي والمشاركة في انتداب الحج والمشاركة في اللجان المشكلة من الوزارة والاشتراك في عمل يترتب عليه مكافأة، وكذلك استبعاده من العلاوة الإضافية التي تصاحب الترقية المنصوص عليها في المادة الثالثة من لائحة الحقوق والمزايا المالية، وذلك مع بدء الوزارة تطبيقها نظام البصمة والذي اعتمدته مؤخرًا.

ويأتي هذا الاجراء في إطار آلية وزارة الصحة في للحد من خروج الموظفين أثناء ساعات الدوام الرسمي وبما يضمن وجودهم في أماكن عملهم خلال أوقات الدوام المقررة لهم حسب النظام لأداء المهام والأعمال المناطة بهم على أكمل وجه وحتى لا تتعطل مصالح المواطنين والعاملين وغيرهم، ولكي تتمكن الوزارة من تنفيذ خططها الهادفة لرفع مستوى الخدمة الصحية المقدمة ، وفقاً لما أبلغت به مصادر مطلعة صحيفة “المدينة”.

وكانت الوزارة قررت اعتماد العمل بنظام البصمة لإثبات حضور وانصراف وحركة المسئولين والموظفين أثناء الدوام الرسمي وخارج وقت الدوام الرسمي والمكلفين بالعمل في العطل الرسمية بديوان الوزارة ومديريات الشؤون الصحية التابعة لها.

وأوضحت الوزارة في وقت سابق أن نظام البصمة المعمول به في كافة الإدارات التابعة له يفتح الحضور في الساعة السابعة والنصف وحتى الساعة الثامنة والنصف وبصمة الانصراف اعتبارًا من الثانية والنصف ظهرًا وحتى الساعة الثالثة عصرًا.

كما أوضحت الآلية بدء بصمة الحضور للعمل خارج وقت الدوام الرسمي للأيام العادية اعتبارًا من الساعة الثانية والنصف ظهرًا إلى الساعة الثالثة عصرًا وتكون بصمة الانصراف بحد أقصى الساعة السادسة حسب ساعات التكليف بالعمل الإضافي وفي حال تعطل نظام البصمة تستخدم البيانات الورقية مشيرة إلى تطبيق الأنظمة بحق كل من يخرج أثناء ساعات الدوام الرسمي دون إذن مسبق أو التغيب عن العمل.