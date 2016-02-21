العمل السعودية تسحب 7 تراخيص لمكاتب استقدام مخالفة

سحبت وزارة العمل السعودية مؤخراً، تراخيص 7 مكاتب استقدام بعد ضبط مفتشو الوزارة، عدة مخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام وآلية النشر في موقع استقدام العمالة المنزلية “مساند”، في إطار حرص الوزارة على متابعة التزام شركات ومكاتب الاستقدام بضوابط وأحكام اللائحة وقرارات الوزارة حول الاستقدام.

وأكد مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد بن عبد العزيز أبا الخيل، أن الوزارة مستمرة في التفتيش على شركات ومكاتب الاستقدام وضبط المخالفات لأحكام لائحة شركات الاستقدام وتنظيم استقدام العمالة للغير وتقديم الخدمات العمالية، وكذلك التزام جميع المكاتب والشركات بالضوابط والاشتراطات المرتبطة بـ “مساند”، وبالتكاليف المعلنة من قبلها في الموقع ، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأكد مدير عام الإعلام بالوزارة حرص الوزارة على ضمان استفادة المواطنين من خدمة طلبات الاستقدام بالشكل الصحيح والمناسب، وتأكيداً لدعم الوزارة للشركات والمكاتب التي تلتزم بتقديم الخدمة بجودة عالية وشفافية للمستفيدين.

وجددت وزارة العمل دعوتها إلى مكاتب وشركات الاستقدام إلى الالتزام باللوائح والأنظمة وبالتكاليف المعلنة في الموقع، كما دعت الوزارة العملاء للتواصل مع هاتف خدمة العملاء رقم 19911، أو عبر البريد الإلكتروني لمساند [email protected] من أجل تلقي أي استفسارات أو شكاوى تتعلق بالاستقدام.