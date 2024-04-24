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يوم راحة للعاملين في البحرين بجميع وزارات الحكومة ومؤسساتها وهيئاتها

يُحتفل في مملكة البحرين بيوم العمال العالمي في الأول من مايو كل عام، حيث يُخصص هذا اليوم كعطلة رسمية للعاملين في القطاعات الحكومية وجميع المؤسسات والهيئات.

فريق التحرير by فريق التحرير

أصدر ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعميماً رسمياً يعلن فيه عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي لعام 2024.

ووفقاً للتعميم الصادر، سيتم تعطيل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة البحرينية يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو لهذا العام، تكريماً واحتفالاً بيوم العمال العالمي.

من المعروف أن يوم العمال العالمي يحتفل به في العديد من البلدان حول العالم في الأول من مايو من كل عام، وهو مناسبة تكريمية تهدف إلى الاعتراف بدور العمال في بناء المجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل.

يأتي هذا التعميم تأكيداً على التزام المملكة البحرينية بدعم العما، حيث تعد العطلة في هذا اليوم فرصة للعاملين للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع الأسرة والأصدقاء.

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فريق التحرير

فريق التحرير

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