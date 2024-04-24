أصدر ولي العهد البحريني، الأمير سلمان بن حمد آل خليفة، تعميماً رسمياً يعلن فيه عطلة رسمية بمناسبة يوم العمال العالمي لعام 2024.



ووفقاً للتعميم الصادر، سيتم تعطيل جميع الوزارات والهيئات والمؤسسات الحكومية في المملكة البحرينية يوم الأربعاء الموافق الأول من شهر مايو لهذا العام، تكريماً واحتفالاً بيوم العمال العالمي.



من المعروف أن يوم العمال العالمي يحتفل به في العديد من البلدان حول العالم في الأول من مايو من كل عام، وهو مناسبة تكريمية تهدف إلى الاعتراف بدور العمال في بناء المجتمعات وتعزيز العدالة الاجتماعية وحقوق العمل.



يأتي هذا التعميم تأكيداً على التزام المملكة البحرينية بدعم العما، حيث تعد العطلة في هذا اليوم فرصة للعاملين للاسترخاء والاستمتاع بأوقاتهم مع الأسرة والأصدقاء.

سمو ولي العهد رئيس مجلس الوزراء يصدر تعميمًا بشأن عطلة يوم العمال العالمي لعام 2024مhttps://t.co/pZeKyYAAwo pic.twitter.com/kGu5s26XUB — وكالة أنباء البحرين (@bna_ar) April 24, 2024