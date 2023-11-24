الداخلية السعودية تحدد مواعيد التسجيل بوظائفها في 6 قطاعات

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.

القطاعات التي تستقبل طلبات التقديم عددها 6 قطاعات هي (ديوان وزارة الداخلية – كلية الملك فهد الأمنية – حرس الحدود – المركز الوطني للعمليات الأمنية – القوات الخاصة للأمن والحماية) والهيئة العليا للأمن الصناعي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

وأوضحت الإدارة أن القبول سيكون على رتب وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي، خلال الفترة من يوم السبت 25/ 11/ 2023 حتى يوم الخميس 30/ 11/ 2023، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).