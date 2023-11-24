فريق التحرير by فريق التحرير

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الداخلية السعودية تحدد مواعيد التسجيل بوظائفها في 6 قطاعات

الوظائف العسكرية موزعة على ديوان وزارة الداخلية – كلية الملك فهد الأمنية – حرس الحدود – المركز الوطني للعمليات الأمنية – القوات الخاصة للأمن والحماية.

فريق التحرير by فريق التحرير

أعلنت الإدارة العامة للقبول المركزي بوكالة وزارة الداخلية للشؤون العسكرية في السعودية عن فتح باب القبول والتسجيل للعمل بقطاعات وزارة الداخلية.

القطاعات التي تستقبل طلبات التقديم عددها 6 قطاعات هي (ديوان وزارة الداخلية – كلية الملك فهد الأمنية – حرس الحدود – المركز الوطني للعمليات الأمنية – القوات الخاصة للأمن والحماية) والهيئة العليا للأمن الصناعي على رتبة (وكيل رقيب – عريف – جندي أول – جندي).

وأوضحت الإدارة أن القبول سيكون على رتب وكيل رقيب، وعريف، وجندي أول، وجندي، خلال الفترة من يوم السبت 25/ 11/ 2023 حتى يوم الخميس 30/ 11/ 2023، وذلك عبر منصة (أبشر – توظيف).

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فريق التحرير

فريق التحرير

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