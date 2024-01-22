فريق التحرير by فريق التحرير

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الإمارات.. 23.1% نسبة نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص

تعد هذه الزيادة في مشاركة المرأة في القطاع الخاص خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

فريق التحرير by فريق التحرير
مشاركة المرأة

كشفت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة، أن مشاركة المرأة في القطاع الخاص نمت بنسبة 23.1% خلال العام 2023 مقارنةً بالعام 2022.

ويأتي نمو مشاركة المرأة في القطاع الخاص نتيجةً لمجموعة من العوامل، منها:

مشاركة المرأة
  • التشريعات الداعمة للمرأة في مكان العمل، مثل قانون العمل الإماراتي الذي يضمن المساواة في الأجور بين الجنسين، ويحظر التمييز بين الجنسين في العمل، ويمنح المرأة الحق بالعمل في جميع القطاعات، بما في ذلك القطاعات الشاقة.
  • استراتيجية التوازن بين الجنسين 2022 – 2026، التي تستهدف تعزيز مشاركة المرأة في جميع المجالات، بما في ذلك القطاع الخاص.
  • الجهود التي تبذلها الحكومة الإماراتية لتوفير بيئة عمل داعمة للمرأة، مثل توفير حضانات ومراكز رعاية الأطفال، وتوفير برامج تدريبية وتأهيلية للمرأة العاملة.

وتعد هذه الزيادة في القطاع الخاص خطوة مهمة على طريق تحقيق رؤية الإمارات بأن تكون نموذجاً عالمياً للتوازن بين الجنسين.

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