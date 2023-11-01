الإمارات.. نظام بديل لـ مكافأة نهاية الخدمة

أعلن الدكتور عبدالرحمن بن عبدالمنان العور، وزير الموارد البشرية والتوطين إطلاق الوزارة لـ النظام الاختياري البديل لنظام مكافأة نهاية الخدمة.

وبين الدكتور خلال مؤتمر صحافي عقدته الوزارة اليوم الأربعاء، أنه يجوز لصاحب العمل عند الاشتراك في النظام البديل إشراك جميع العاملين أو أن يحدد عدد العمالة التي سيتم اشتراكهم في النظام أو تحديد الفئات أو المستويات المهنية لهم، كما أن الاشتراك في النظام اختياري ويمكن للموظفين المواطنين الاشتراك والاستفادة من مزايا نظام الادخار.

ويسدد صاحب العمل المساهمة المالية على أساس شهري، ويمكن للعامل إضافة المبلغ الشهري بما لا يتجاوز 25٪؜ من راتبه الشهري. ولا يوجد حد أدنى للراتب للاشتراك في نظام الادخار الجديد.

النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة

ويشار إلى أن النظام البديل لمكافأة نهاية الخدمة للعاملين في القطاع الخاص والمناطق الحرة في الدولة، سيكون اختيارياً لأصحاب العمل للانضمام فيه.

ويتضمن النظام تأسيس صناديق ادخارية واستثمارية من القطاع الخاص تشرف عليها هيئة الأوراق المالية والسلع بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتوطين، يتم من خلالها ادخار واستثمار مكافأة نهاية الخدمة للعاملين والموظفين وفق خيارات استثمارية متنوعة.

والهدف حفظ مدخرات العاملين التي تمثل نهاية خدماتهم في الشركات العاملة وضمان استثمارها بشكل آمن ضماناً لحقوقهم وتحقيقاً لاستقرار أسرهم. كما يتيح النظام لموظفي القطاع الحكومي المشاركة فيه لأغراض الادخار والاستثمار.