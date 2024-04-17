أعلنت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية عن إنجاز ملفت في قطاع الاستقدام خلال العام الماضي، حيث تم توقيع أكثر من مليوني عقد لاستقدام العمالة المنزلية إلى المملكة.

وبلغ إجمالي عقود الاستقدام من 33 دولة، التي تمت عبر منصة “مساند” خلال العام الماضي 2023، أكثر من مليوني عقد، مما يشكل إنجازاً يؤكد والاعتمادية العالية للمنصة على المستوى الدولي.

وتمت إضافة دول جديدة إلى قائمة الدول المتاحة للاستقدام، منها: إثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، وغامبيا، لتصل عدد الدول المتاحة للاستقدام العمالة المنزلية النسائية إلى 33 دولة، مما يوفر مجموعة متنوعة من الخيارات للمستفيدين.

وكانت الوزارة عملت على مراجعة التكاليف والخدمات المقدمة والأنظمة وفقاً للمتغيرات الاقتصادية قامت المنصة بتخفيض السقف الأعلى لأسعار الاستقدام للعمالة المنزلية في عام 2023 لعددٍ من الدول وهي: الفلبين: 14,700 ريال، أوغندا 8,300، كينيا 9000 ريال، سيريلانكا 13,800، بنغلاديش 11,750 ريال، إثيوبيا 5900 ريال، ومن خلال زيادة التنافسية بين مزودي الخدمة يمكن للمستفيد النهائي البحث عن الأقل في التكلفة والأعلى من خلال المنصة.

وعلى صعيد الدفع والتحويلات المالية، وقّعت المنصة اتفاقيات استراتيجية مع عدد من الشركات المالية الرائدة، مما أدى إلى توفير خيارات متعددة للمستفيدين للتحويلات المالية المتعلقة بالعمالة المنزلية، مع توفير قنوات دفع رسمية وموثوقة.

وتأكيداً على التزامها بحماية حقوق الأطراف، قدمت المنصة خدمة تأمين على عقود العمالة المنزلية لأكثر من 200,000 وثيقة تأمين خلال العام، ما يسهم في تخفيف المخاطر وتعزيز الثقة في عملية الاستقدام.

وفي خطوة تعزز الرقابة والشفافية، قامت الوزارة بتفعيل خدمة نقل خدمة العامل بعد موافقة العامل، واستفاد من هذه الخدمة أكثر من 60,000 مستفيد.

وأخيراً، قدّمت الوزارة خدمة “معروفة” لاستقدام عمالة معروفة مسبقاً بتكاليف مخفضة، مما يعكس التزامها المستمر بتطوير وتحسين خدماتها.

أكثر من مليوني عقد استقدام للعمالة المنزلية من 33 دولة عبر منصة مساند خلال عام 2023.https://t.co/ipSEmQ6SNG#واس_عام pic.twitter.com/pAB8NVEZ6z — واس العام (@SPAregions) April 17, 2024