ضريبة القيمة المضافة في السعودية، ​​​هي ضريبة غير مباشرة تُفرض على كل مرحلة من مراحل سلسلة الإمداد للسلع، أو الخدمات، بداية من شراء المواد الخام للإنتاج، وحتى مرحلة بيع المنتج للمستهلك، أو الخدمة للمستخدم، عند تاجر التجزئة.

160 دول في العام تطبق ضريبة القيمة المضافة

تحصل ضريبة القيمة المضافة، من قبل المنشآت، أو الشركات، كما قد تعفي الحكومة بعض السلع، والخدمات منها لاعتبارات معينة، وهي تعتبر من مصادر الدخل الضريبية الرئيسية للدول، وتطبق في أكثر من ١٦٠ دولة في العالم.

يتحمل المستهلك، أو المستخدم النهائي، تكلفة ضريبة القيمة المضافة على السلع، والخدمات التي يشتريها، ويتم تحصيلها عن طريق الشركات، أو المنشآت، التي تدفعها للحكومة.

تسترد الشركات، أو المنشآت، قيمة ضريبة القيمة المضافة التي دفعتها لمورديها، بعد بيعها للمستهلك، أو المستخدم النهائي.

متى تم فرض ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

اعتمدت دول مجلس التعاون الخليجي، في يونيو 2016، الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة، في دولها الـ 6، وقد صادقت عليها السعودية، في فبراير 2017، وبدأت تطبيقها في أول يناير 2018، بنسبة 5%.

قررت الحكومة السعودية، رفع نسبة ضريبة القيمة المضافة، من 5 إلى 15% في مايو 2020، على أن يتم تطبيقها اعتبارا من أول يوليو 2020.

وتتولى هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، مسؤولية تحصيل، وإدارة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة، وذلك بالتعاون مع كافة الجهات المعنية.

هذا التقرير يعتمد على بيانات موقع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية.

للحصول على المزيد من المعلومات حول ضريبة القيمة المضافة، يرجى الاطلاع على الرابط التالي:

https://zatca.gov.sa/ar/HelpCenter/guidelines/Documents/VAT15.pdf

ما هي السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة في السعودية بنسبة 15%؟

فيما يلي جدول يوضح السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%:

ما هي السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية أو معفاة منها؟

فيما يلي جدول يوضح السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة بالنسبة الصفرية أو معفاة منها:

كيف تكون شركتك جاهزة تقنيا لتطبيق ضريبة القيمة المضافة ضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

تحرص هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، علي دعم، ومساعدة المنشآت أو الشركات الصغيرة والمتوسطة، في حساب ضريبة القيمة المضافة، وتحصيلها، عن طريق توفير حلول تقنية لها.

لكن قبل ذلك يجب أن تكون شركتك جاهزة تقنيا لتنفيذ الضريبة، لهذا لابد من توافر:

– عرض أسعار السلع شامل لضريبة القيمة المضافة.

– ان تكون فواتير أو إيصالات البيع متوافقة مع متطلبات الضريبة.

– أن يكون نظام تسجيل المبيعات بشركتك، أو منشآتك ملائما مع متطلبات إدارة الضريبة.

هل هناك قائمة معتمدة بموردي نقاط البيع وبرامج المحاسبة المعتمدين من الهيئة؟

إليك قائمة موردي نقاط البيع، وبرامج المحاسبة التي وقعت مذكرة تفاهم مع هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، على​​ الرابط التالي:​

https://zatca.gov.sa/ar/RulesRegulations/VAT/Documents/List_of_Pos_2021.pdf

هل هناك اجراءات لتسيهل حساب، وتحصيل الشركات الصغيرة والمتوسطة لضريبة القيمة المضافة في السعودية؟

أقرت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك السعودية، 3 اجراءات لتسيهل تطبيق الشركات الصغيرة والمتوسطة لحساب، وتحصيل ضريبة القيمة المضافة، وهي:

1- اعتماد نظام المحاسبة نقدا

سمحت الهيئة للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة، باستخدام نظام المحاسبة وفقًا للأساس النقدي، بشرط ألا تزيد توريداتها (تعاملاتها الخاضعة للضريبة) السابقة، أو اللاحقة عن 5 ملايين ريال.

2- اعتماد الفواتير​ البسيطة

سمحت الهيئة للمنشآت الصغيرة، والمتوسطة، باستخدام نظام الفاتورة البسيطة، والتى تتضمن وصف السلع والخدمات المقدمة، والمقابل واجب السداد، والتاريخ، واسم المورد، ورقم تعريفه الضريبي، وقيمة ضريبة القيمة المضافة المستحقة، أو الاكتفاء ببيان أن السعر يشمل الضريبة، إذا كانت قيمة الفاتورة أقل من ألف ريال.

3- تقديم الاقرار الضريبي كل 3 شهور

لتسهيل تسديد المنشآت الصغيرة، والمتوسطة، لضريبة القيمة المضافة، تم السماح لها بتقديم الإقرار الضربيي عنها، كل 3 شهور، بشرط أن لا تتخطى التوريدات (تعاملاتها) السنوية الخاضعة للضريبة 40 مليون ريال.​​

هل هناك قائمة معتمدة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين المرخصين؟

هناك قائمة للهيئة السعودية للمحاسبين القانونيين، تضم شركات المحاسبة المرخصة، عليك استخدمها إذا كنت بحاجة إلى دعم من محاسب محترف.

وإليك قائمة المحاسبين المرخصين من الهيئة في الرابط التالي:

https://socpa.org.sa/Socpa/Licensed-Accountants/Accounting-Offices.aspx

ما هي الغرامات على مخالفة تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة؟

حددت اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة، عددا من العقوبات على مخالفة تطبيق قواعد ضريبة القيمة المضافة، ومن أبرزها، غرامة لا تقل عن قيمة الضريبة المستحقة ولا تزيد على 3 أمثال قيمة السلع أو الخدمات محل التهرب الضريبي، في حالة تقديم مستندات مزورة للتهرب من الضريبة، وغرامة 10 آلاف ريال، علي عدم التسجيل في نظام الضريبة، وغرامة 50 ألف ريال، علي عدم حفظ الفواتير، والدفاتر الضريبية، وغرامة 100 ألف ريال، بالإضافة لأي عقوبات بالقوانين الأخرى، في حال إصدار فاتورة متضمنة ضريبة القيمة المضافة، من قبل شخص غير مسجل بنظام الضريبة.

كما ضاعفت اللائحة غرامة المخالف، في حال تكرار نفس المخالفة خلال 3 أعوام.

هل تخضع التوريدات للمؤسسات الحكومية لضريبة القيمة المضافة؟

تقع مسؤولية تحصيل ضريبة القيمة المضافة، والإقرار عنها، علي عاتق الشخص الخاضع للضريبة، والقائم بالتوريد للمؤسسات الحكومية.

ما تأثير ضريبة القيمة المضافة على أسعار السلع والخدمات؟

تزيد السلع، والخدمات بنفس قيمة ضريبة القيمة المضافة، لأن المستهلك، أو المستخدم النهائي، للسلع، والخدمات، يتحمل تكلفتها.

هل ضريبة القيمة المضافة تشمل المنتجات المستوردة؟

تفرض ضريبة القيمة المضافة، علي المنتجات المستوردة، بموجب المادة 14 من اللائحة التنفيذية لنظامها.