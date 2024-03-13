15 دولة اعتمدت ساعات العمل الأقصر.. ما هي؟

تعتبر ساعات العمل من أهم العوامل المؤثرة على جودة حياة الفرد، وتوازنه بين العمل والحياة الشخصية. وعادة ما يتم قياسها أسبوعيًا أو سنويًا.

وفي حين تُعاني بعض الدول من ساعات عمل طويلة تُؤثّر سلبيًا على صحة ورفاهية الموظفين، تُقدم دول أخرى نماذج عمل مبتكرة تقلل من ساعات العمل دون المساس بالإنتاجية أو الأجور.

ونستعرض في هذا التقرير 5 دول تتميز بأقل ساعات عمل في العالم، مع تسليط الضوء على العوامل التي ساهمت في ذلك، وآثارها على الفرد والمجتمع، وفقاً لدراسة أعدتها شركة Autonomy.

1. الدنمارك

تحتل الدنمارك المرتبة الأولى بأقل ساعات عمل سنوية، حيث تبلغ 1381 ساعة فقط. ويعود ذلك إلى تركيز ثقافي وتشريعي على التوازن بين العمل والحياة، حيث يُمنح 36 يومًا من الإجازة السنوية، وهي من أعلى المعدلات بين الدول الغنية.

كما تسمح خطة Flexjobs للعمال بطلب ساعات عمل بديلة أو أنماط أو مهام أقل تطلبًا جسديًا.

2. النرويج

تتميز النرويج بتوازن استثنائي بين العمل والحياة، حيث يعمل 1% فقط من العمال لساعات طويلة. يخصص الموظفون بدوام كامل 65% من يومهم للترفيه الشخصي والعناية، بالإضافة إلى نظام تعليمي متقدم، ويبلغ بمعدل ساعات العمل سنويًا 1384 ساعة.

3. ألمانيا

منذ آذار/مارس الجاري، أصبح تسجيل ساعات العمل إلزاميًا لضمان تتبع دقيق لها. وتهدف هذه الخطوة إلى مكافحة العمل الإضافي غير المدفوع الأجر، وتحسين شروط العمل للموظفين، ويبلغ بمعدل ساعات العمل سنويًا 1386 ساعة.

4. هولندا

تم إدخال إصلاحات على قوانين العمل لمكافحة العمل الحر الزائف وضمان المعاملة العادلة للعمال. وتهدف هذه التعديلات إلى تحسين أوضاع العمل وحماية حقوق جميع العمال.

ويبلغ بمعدل ساعات العمل سنويًا 1440 ساعة.

5. أيسلندا

تبنى 85% من العمال في أيسلندا أسبوع عمل من أربعة أيام، مما أدى إلى زيادة الإنتاجية والرفاهية بين الموظفين. وتُعدّ هذه التجربة رائدة في مجال تقليل ساعات العمل، وتثير نقاشات حول جدواها في بلدان أخرى.

ويبلغ بمعدل ساعات العمل سنويًا 1454 ساعة.

فوائد ساعات العمل الأقصر

تُظهر هذه الدول أن ساعات العمل الأقصر يمكن أن تكون قابلة للتطبيق وذات فوائد كبيرة للموظفين وأصحاب العمل والمجتمع ككل، تشمل:

زيادة الإنتاجية

تحسين الرفاهية

تعزيز المساواة بين الجنسين

حماية البيئة

وتُقدم هذه الدول نموذجًا ملهمًا لباقي دول العالم، وتؤكد على أهمية قدر ساعات العمل في تحقيق التوازن بين العمل والحياة، وتعزيز صحة ورفاهية الموظفين، وتحقيق التنمية المستدامة.

وفي ما يلي ترتيب الدول بين 6 و15:



6. فرنسا (1505 ساعات عمل)

7. لوكسمبورغ (1506 ساعات عمل)

8. أوروغواي (1533 ساعة عمل)

9. إكوادور (1552 ساعة عمل)

10. سويسرا (1557 ساعة عمل)

11. بلجيكا (1586 ساعة عمل)

12. فنلندا (1591 ساعة عمل)

13. سلوفينيا (1593 ساعة عمل)

14. السويد (1605 ساعات عمل)

15. الأرجنتين (1609 ساعات عمل)