تجري بعض الدول الخليجية في هذه الفترة تعديلات على سلم الوظائف الحكومية؛ حيث أعلنت بعضها رسمياً، بينما لا تزال الآخر مجرد تكهنات إعلامية.

أعلن وزير الشؤون الاجتماعية وشؤون الأسرة والطفولة في الكويت، الشيخ فراس سعود المالك الصباح، عن إصدار قرار وزاري جديد يتعلق بتعديل عقود الموظفين الكويتيين العاملين في الجمعيات التعاونية.



ووفقًا لما أفاد به المتحدث الرسمي باسم الوزارة، أحمد العنزي، فإن هذا القرار يهدف إلى الحفاظ على الشروط والأحكام المعمول بها أثناء فترة التوظيف، بما في ذلك العقود السابقة التي تمت المصادقة عليها من قبل الوزارة.

وأكد العنزي أن القرار سيُسهم في تسهيل توفيق أوضاع الموظفين وفقًا لأحكام لائحة تنظيم العمل التعاوني، الصادرة بموجب القرار الوزاري رقم (46) ت) لسنة 2021.



وأشار العنزي إلى أن القرار يُلغي أي نص يتعارض مع أحكامه، وسيتم تطبيقه بعد نشره الرسمي في الجريدة الرسمية.



يأتي هذا الإجراء في إطار جهود الوزارة المتواصلة لدعم الكفاءات الوطنية وتطوير العمل التعاوني، بهدف تعزيز الخدمات الاجتماعية والرعاية للمجتمع والمواطنين.



تمتاز رواتب الموظفين الكويتيين بالاستقرار والثبات. فقد شهدت الكويت تاريخاً طويلاً من الاستقرار المالي والاقتصادي، وتعتبر الرواتب في الكويت من بين الأعلى في منطقة الخليج. تاريخياً، كانت الرواتب في القطاع الحكومي مستوى مرتفعًا مقارنة بالعديد من الدول الأخرى في المنطقة.



على مر السنوات، تمت العديد من التعديلات على نظام الرواتب والأجور في الكويت، وذلك استجابةً للتغيرات الاقتصادية والمالية، وأيضاً لضمان استدامة النظام المالي وتحقيق التوازن في الإنفاق الحكومي. تعتمد هذه التعديلات على عدة عوامل منها النمو الاقتصادي، وحجم الإيرادات النفطية التي تشكل مصدراً هاماً للدخل الوطني، إضافة إلى الاعتبارات الاجتماعية والسياسية.



الجدير بالذكر أن الحكومة الكويتية تسعى جاهدة للحفاظ على مستوى معيشي كريم وتوفير الدعم اللازم للمواطنين من خلال الرواتب والمزايا الاجتماعية والاقتصادية.



وزير الشؤون الاجتماعية الشيخ فراس سعود المالك الصباح يصدر قرارا بتعديل عقود الموظفين الكويتيين في الجمعيات التعاونية بمساواتهم مع نظرائهم في سلم الرواتب والأجور الجديد



– حرصا على دعم العناصر الوطنية وتطوير منظومة العمل التعاونيhttps://t.co/iXKyydFEZu



@mosa1_kw#كونا #الكويت pic.twitter.com/UMSFy3cX1m — كونا KUNA (@kuna_ar) December 26, 2023