تركيا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 9.1% في يناير 2024

كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل البطالة المعدل موسمياً في تركيا إلى 9.1% في كانون الثاني/يناير 2024، مقارنة بـ8.9% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً ليصل إلى 3.2 مليون، بينما ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6% مقارنة بـ15.5% في كانون الأول/ديسمبر.

في الوقت نفسه، زاد معدل المشاركة المعدل في القوى العاملة إلى 53.9%، وارتفع المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، المعروف باسم “معدل البطالة الواسع”، إلى 26.5% مقارنة بـ24.8% في الشهر السابق.

وتهدف الحكومة التركية إلى خفض معدل التضخم إلى 36% بنهاية عام 2024، و14% بنهاية عام 2025، و9% في أواخر عام 2026.

معدلات البطالة في تركيا حسب الفئة العمرية

15-24 سنة: 16.6%

16.6% 25-54 سنة: 8.7%

8.7% 55 سنة فأكثر: 4.0%

معدلات البطالة حسب الجنس

الرجال: 7.0%

7.0% النساء: 11.3%

وتأتي هذه البيانات في ظل سعي تركيا لتحويل مسار اقتصادها لتعزيز سوق العمل والاستثمارات.

وتوقع فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، مقارنة بـ5.3% في عام 2022.

وتعمل تركيا على خفض عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2024، وفقاً لبرنامج الحكومة متوسط الأجل الذي نُشر في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبينما أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 36% بنهاية عام 2024، و14% بنهاية العام المقبل، و9% في أواخر عام 2026، يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة، حيث بلغ معدل التضخم في الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار نحو 65%، وسجل زيادة كبيرة يرجع سببها في الأغلب إلى التيسير النقدي الفائق الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى تغيير مسار السياسة النقدية بعد إعادة انتخابه في أيار/مايو الماضي. ومنذ ذلك الوقت، رفعت تركيا سعر الفائدة الأساسي من 8.5% إلى 45%.