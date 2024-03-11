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تركيا.. ارتفاع معدل البطالة إلى 9.1% في يناير 2024

يواجه الاقتصاد في تركيا تحديات كبيرة، أهمها ارتفاع معدل البطالة (9.1%) ومعدل التضخم (65%)، حيث تسعى الحكومة لتحسينه من خلال خفض عجز الحساب الجاري وجذب الاستثمارات الأجنبية.

فريق التحرير by فريق التحرير
تركيا

كشفت بيانات معهد الإحصاء التركي عن ارتفاع معدل البطالة المعدل موسمياً في تركيا إلى 9.1% في كانون الثاني/يناير 2024، مقارنة بـ8.9% في كانون الأول/ديسمبر 2023.

وارتفع عدد العاطلين عن العمل بنحو 85 ألفاً ليصل إلى 3.2 مليون، بينما ارتفع معدل البطالة بين الشباب إلى 16.6% مقارنة بـ15.5% في كانون الأول/ديسمبر.

في الوقت نفسه، زاد معدل المشاركة المعدل في القوى العاملة إلى 53.9%، وارتفع المقياس المركب لنقص استخدام العمالة، المعروف باسم “معدل البطالة الواسع”، إلى 26.5% مقارنة بـ24.8% في الشهر السابق.

وتهدف الحكومة التركية إلى خفض معدل التضخم إلى 36% بنهاية عام 2024، و14% بنهاية عام 2025، و9% في أواخر عام 2026.

معدلات البطالة في تركيا حسب الفئة العمرية

  • 15-24 سنة: 16.6%
  • 25-54 سنة: 8.7%
  • 55 سنة فأكثر: 4.0%

معدلات البطالة حسب الجنس

  • الرجال: 7.0%
  • النساء: 11.3%

وتأتي هذه البيانات في ظل سعي تركيا لتحويل مسار اقتصادها لتعزيز سوق العمل والاستثمارات.

وتوقع فاتح كاراهان، محافظ البنك المركزي التركي، انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 4% من الناتج المحلي الإجمالي في نهاية عام 2023، مقارنة بـ5.3% في عام 2022.

وتعمل تركيا على خفض عجز الحساب الجاري إلى 3.1% في عام 2024، وفقاً لبرنامج الحكومة متوسط الأجل الذي نُشر في أيلول/سبتمبر الماضي.

وبينما أبقى البنك المركزي التركي على توقعاته بتراجع معدل التضخم السنوي إلى 36% بنهاية عام 2024، و14% بنهاية العام المقبل، و9% في أواخر عام 2026، يواجه الاقتصاد التركي تحديات كبيرة، حيث بلغ معدل التضخم في الاقتصاد البالغ حجمه 1.1 تريليون دولار نحو 65%، وسجل زيادة كبيرة يرجع سببها في الأغلب إلى التيسير النقدي الفائق الذي دعمه الرئيس رجب طيب أردوغان، حتى تغيير مسار السياسة النقدية بعد إعادة انتخابه في أيار/مايو الماضي. ومنذ ذلك الوقت، رفعت تركيا سعر الفائدة الأساسي من 8.5% إلى 45%.

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فريق التحرير

فريق التحرير

فريق تحرير أربيان بزنس يمثل مجموعة من المحترفين. يجمع الفريق بين الخبرة الواسعة والرؤية الابتكارية في عالم الصحافة...