السعودية تحدد موعد إلزامية تحويل رواتب العمالة المنزلية رقمياً

كشفت منصة خدمات العمالة المنزلية في السعودية “مساند” عن موعد تطبيق قرار تحويل الرواتب عبر أيقونة “رواتب العمالة المنزلية”.

وأكدت المنصة أن هذا القرار سيطبق على العمالة الجديدة القادمة اعتبارًا من 1 يوليو 2024، مشددةً على ضرورة الالتزام بتحويل رواتب العمالة المنزلية عبر الأيقونة داخل المحافظ الرقمية المعتمدة.

ضمانات وتحسينات

أشارت المنصة إلى أن استخدام الأيقونة يضمن حق المستفيد ويوثق عملية تسليم الرواتب، بالإضافة إلى إمكانية تحويل راتب مقدم أو إعطاء سلفة للعمالة المنزلية من خلالها.

وأكدت أن تحويل الرواتب عبر المحافظ الرقمية سيصبح إلزامياً اعتباراً من مطلع يوليو، كجزء من الإجراءات المتبعة لضبط قطاع الاستقدام.

نصائح وتحذيرات

نصح برنامج “مساند” بالاستفادة من أيقونة “رواتب العمالة المنزلية” المتوفرة في المحافظ الرقمية كأداة توثيق لسداد الأجر، موضحاً أن صاحب العمل هو الوحيد الذي يمكنه تحويل الرواتب نظراً لتوفر بيانات العامل لديه.

وأشار إلى أنه حتى تاريخ الأول من يوليو المقبل، يمكن تحويل الرواتب عبر القنوات المعتمدة من قِبل منصة “مساند” لضمان توثيق دفع الرواتب بشكل صحيح.

إنجازات منصة “مساند”

حققت منصة “مساند” لاستقدام العمالة إنجازات مميزة في قطاع الاستقدام لعام 2023، حيث بلغ إجمالي عقود الاستقدام عبر المنصة أكثر من مليوني عقد، مما يعزز مكانتها دولياً.

كما أضيفت دول جديدة لقائمة الدول المتاحة لاستقدام العمالة المنزلية، مثل أثيوبيا، بروندي، سيراليون، تنزانيا، وغامبيا، ليصل عدد الدول إلى 33 دولة، ما يتيح العديد من الخيارات للمستفيدين.