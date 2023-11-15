الإمارات.. 6.6 مليون مشترك في التأمين ضد التعطل عن العمل

أعلنت وزارة الموارد البشرية والتوطين في دولة الإمارات العربية المتحدة عن ارتفاع أعداد المشاركين في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل إلى أكثر من 6 ملايين و 600 ألف مشترك منذ إطلاقه في بداية العام الجاري وحتى منتصف نوفمبر الجاري.

ويوفر النظام مظلة حماية اجتماعية تكفل ديمومة الحياة الكريمة للعاملين في القطاعين الخاص والحكومي الاتحادي من المواطنين والمقيمين في الدولة من خلال تعويض المؤمن عليه بمبلغ نقدي لفترة ثلاثة أشهر في حال تعطله عن العمل ولحين توفر فرصة عمل بديلة.

ويأتي ارتفاع عدد المشاركين في النظام ليعكس نجاحه وإدراك المشمولين به بأهميته.

ويوفر النظام حماية اجتماعية مهمة للعاملين في الدولة، حيث يضمن لهم مصدر دخل في حالة فقدانهم وظائفهم، كما يساهم النظام في تعزيز الاستقرار الاجتماعي والاقتصادي في الدولة.

غرامة على عدم الاشتراك في نظام التأمين ضد التعطل عن العمل

وتجدر الإشارة إلى أن النظام يفرض غرامات مالية على غير المشتركين تبلغ 400 درهم إماراتي، وغرامة 200 درهم بحق غير الملتزمين بدورية السداد.

ويتوفر عدة قنوات للتسجيل والاشتراك، مما يسهل على العاملين الاستفادة من مزايا النظام.