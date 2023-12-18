3 طرق لتطبيق البصمة الإلكترونية على الموظفين في السعودية

ابتكرت وزارة سعودية 3 طرق للبصمة الإلكترونية لتطبيق نظام حضور وانصراف الموظفين والموظفات عبر تطبيق أطلق عليه اسم “حضوري”.

لن يتمكن الموظف أو الموظفة من التعذر باختلال بصمة اليد، أو حتى اختلاف الصوت، فهناك 3 طرق أو خيارات لضبط الحضور والانصراف.

حيث بدأت إدارات التعليم بمناطق ومحافظات المملكة، تطبيق نظام “حضوري” الإلكتروني لإثبات حضور وانصراف الموظفين والموظفات في الإدارات التعليمية ومكاتب التعليم التابعة لها

وسيتم تفعيل الدوام الرسمي في النظام من الساعة 7:30 صباحًا وحتى 2:30 مساءً، وفقًا لوزارة التعليم.

وهناك ثلاث طرق لإثبات الحضور باستخدام تطبيق حضوري:

– بصمة الوجه.

– بصمة الإصبع.

– بصمة الصوت.



وكانت وزارة التعليم قد أعلنت في فبراير الماضي عن عزمها تطبيق المرحلة الثانية من نظام الحضور والانصراف الإلكتروني عبر تطبيق “حضوري” في إدارات التعليم، بعد أن تمت تجربته في الوزارة في المرحلة الأولى.



ودعت إدارات التعليم الموظفين والموظفات، حينها، إلى سرعة إنشاء بريد وزاري تمهيدًا لبدء تطبيق النظام الجديد في المرحلة الثانية على مستوى الإدارات التعليمية.

ويعتبر نظام حضوري نظامًا إلكترونيًا لتسجيل حضور وانصراف الموظفين في المؤسسات الحكومية والخاصة في المملكة، تم إطلاقه في عام 2023 بهدف تسهيل عملية تسجيل الحضور والانصراف، وتعزيز الشفافية في إدارة الدوام.



وأعلنت حينها وزارة التعليم، أن النظام يعمل من خلال تطبيق إلكتروني يستخدم أحدث التقنيات كإنترنت الأشياء والسمات الحيوية لضبط ساعات عمل الموظفين، موفراً بذلك الوقت والجهد مع إمكانية الوصول السريع والحي لبيانات التحضير، وإمكانية تحضير آلاف الموظفين في لحظات دون انتظار.