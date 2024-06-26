أعلنت وزارة العمل في مملكة البحرين عن بدء تطبيق قرار حظر العمل تحت أشعة الشمس المباشرة وفي الأماكن المكشوفة، وذلك اعتباراً من الأول من يوليو وحتى نهاية أغسطس لعام 2024.



يأتي هذا القرار ضمن إطار الجهود المستمرة للحكومة لتعزيز السلامة والصحة المهنية خلال فصل الصيف، حيث يمنع العمل في فترة الظهيرة من الساعة 12 ظهراً وحتى الساعة 4 عصراً.



وأكدت الوزارة أن هذا الإجراء يهدف إلى حماية العمال من مخاطر الإصابة بالإجهاد الحراري والضربات الشمسية، وتعزيز بيئة العمل بتقليل حوادث العمل خلال فترات الارتفاع الشديد في درجات الحرارة ونسب الرطوبة.



وأوضحت الوزارة أن هذا القرار يعكس التزام المملكة بتطبيق معايير العمل الدولية وضمان حقوق العمال في بيئة عمل آمنة وصحية، مؤكدة على النتائج الإيجابية التي حققها تطبيق قرار حظر العمل خلال السنوات السابقة في تحسين صحة العمال وزيادة الإنتاجية.



وفي إطار جهود تعزيز الوعي، نفذت الوزارة حملات توعوية وتثقيفية لأصحاب العمل والعمال حول أهمية الالتزام بالقرار، من خلال توزيع مواد إرشادية وتوعوية متعددة اللغات في جميع المنشآت العاملة في المملكة،



يُشدد القرار على فرض عقوبات قانونية على كل من يخالف أحكامه، بهدف تحقيق الالتزام الشامل بتطبيق حظر العمل خلال فترة الظهيرة خلال فصل الصيف، مما يسهم في تعزيز السلامة المهنية وحماية العمال في المملكة.

ويُعاقب كل من يخالف أحكام هذا القرار بالعقوبات المنصوص عليها في المادة (192) من القانون رقم (36) لسنة 2012، الخاص بقانون العمل في القطاع الأهلي. وتنص المادة على أنه يُعاقب كل من يخالف أحكام الباب (15) والقرارات الناتجة عنه بالحبس لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر، وبغرامة لا تقل عن 500 دينار ولا تزيد عن ألف دينار، أو بإحدى هاتين العقوبتين.