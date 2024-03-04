الإمارات.. تحديد ساعات العمل في شهر رمضان للجهات الاتحادية

أصدرت الهيئة الاتحادية للموارد البشرية الحكومية تعميماً خاصاً بتحديد ساعات العمل الرسمي لموظفي القطاع الحكومي الاتحادي خلال شهر رمضان المبارك لعام 1445 هـ.
ساعات الدوام:
- من يوم الإثنين إلى الخميس: من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 2:30 بعد الظهر.
- يوم الجمعة: من الساعة 9 صباحاً إلى الساعة 12 ظهراً.
استثناءات:
- تطبق ساعات عمل مختلفة على من تقتضي طبيعة عملهم ذلك.
العمل المرن:
- يجوز للوزارات والجهات الاتحادية تطبيق لوائح العمل المرن المعتمدة لديها خلال شهر رمضان المبارك.
- يجب أن يكون ذلك متوافقًا مع مصلحة العمل وضمن حدود عدد ساعات العمل المعتمدة يومياً.
- يمكن منح الموظفين المرونة للعمل عن بعد يوم الجمعة بنسبة لا تتجاوز 70% من إجمالي عدد موظفي الجهة.