السعودية تطلق خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية

أطلقت المملكة العربية السعودية اليوم الإثنين، خدمة “حماية الأجور” لرواتب العمالة المنزلية، من أجل ضمان حقوق العامل وصاحب العمل.

الخدمة التي أطلقتها وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، تطبق بداية من مطلع يوليو/تموز من العام الجاري، من أجل تطوير قطاع العمالة المنزلية.

خدمة “حماية الأجور”، تستهدف في المقام الأول تسهيل دفع الرواتب للعمالة المنزلية في المملكة وضمان الشفافية في المعاملات المالية التي تخص هذه الفئة.

ما هو هدف خدمة حماية رواتب العمالة المنزلية

وقالت وكالة أنباء السعودية “واس”، إن الخدمة تستهدف أن تكون الرواتب من خلال استخدام المحافظ الرَّقميَّة، والبنوك المعتمدة عبر منصَّة “مساند”.

وتحفظ خدمة “حماية الأجور”، حقوق الأطراف التَّعاقديَّة سواء العامل أو صاحب العمل، كما أن الخدمة تُعزِّز بالدرجة الأولى من الأمان والموثوقيَّة في نقل الأجور

وأكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة، أن الخدمة تطبق على العمالة المنزليَّة القادمة بموجب عقود جديدة، أما العقود الحالية، فسيكون التطبيق بالنسبة لها بشكل تدريجي.

تواريخ تطبيق الخدمة على العقود الحالية

1 ـ تطبق خدمة “حماية الأجور” بداية من يناير/كانون الثاني 2025 على أصحاب العمل الذين لديهم أكثر من 4 عمال منزليين.

2 ـ أصحاب العمل الذين لديهم 3 عُمَّال فتطبق خدمة “حماية الأجور” عليهم اعتبارا من مطلع يوليو/تموز من العام المقبل.

3 ـ تطبيق الخدمة بداية من أكتوبر/تشرين الأول 2024 على أصحاب العمل الذين لديهم عاملان.

4 ـ بحلول يناير/كانون الثاني من عام 2026 ستشمل الخدمة جميع العمالة المنزلية في السعودية.

ما هي الفوائد التي تعود على صاحب العمل؟

1 ـ تُعزِّز إثبات الرَّواتب للعمالة المنزليَّة.

2 ـ تُسهِّل على صاحب العمل إنهاء الإجراءات الخاصَّة بالعامل عند انتهاء العلاقة التَّعاقديَّة أو عند سفره.

3 ـ تُؤدّي إلى حماية صاحب العمل والعامل عند نشوب الخلاف.