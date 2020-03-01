«الإسلامي للتنمية» يدرج صكوكاً بملياري دولار في ناسداك دبي

تعد صكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة في ناسداك دبي، والتي تم تسعيرها على أساس نسبة ربح سنوية 1.809% ولمدة 5 سنوات، الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة

استقبلت ناسداك دبي إدراج صكوك بقيمة ملياري دولار من قبل البنك الإسلامي للتنمية، وهو بنك تنموي متعدد الأطراف يعمل على دعم مشاريع التنمية الاجتماعية والاقتصادية في المجتمعات الإسلامية من حول العالم.

وتعد صكوك البنك الإسلامي للتنمية المدرجة في ناسداك دبي، والتي تم تسعيرها على أساس نسبة ربح سنوية 1.809% ولمدة 5 سنوات، الأكبر على الإطلاق من حيث القيمة، ما يجعل البنك الجهة الرائدة في إصدار الصكوك من حيث القيمة في البورصة، بقيمة إجمالية تبلغ 15.64 مليار دولار، وفقاً لوكالة أنباء الإمارات.

وكانت أول عملية إدراج صكوك للبنك في البورصة بقيمة مليار دولار في عام 2015، وبلغ مجموع الإدراجات حتى الآن 12 إدراجاً.

تشمل هذه الإدراجات 3 صكوك بقيمة 1.5 مليار دولار لكل منها، وصكوك بقيمة 1.3 مليار دولار، و4 صكوك بقيمة 1.25 مليار دولار لكل منها، وصكوك بقيمة 650 مليون يورو، وصكوك بقيمة 1.1 مليار يورو.

وتشمل أنشطة البنك الإسلامي للتنمية في بلدان الأعضاء الـ57 إقامة شراكات تعاونية بين القطاع الحكومي والقطاع الخاص والمجتمع المدني، وتنمية المهارات وتعزيز تبادل المعرفة، والتركيز على العلوم والتكنولوجيا والحلول القائمة على الابتكار لمواجهة التحديات التي تعوق التنمية، بالإضافة إلى تعزيز التنمية العالمية التي تدعمها هياكل التمويل المستدام المتوافقة مع الشريعة الإسلامية.

وتعد دبي واحدة من أكبر المراكز العالمية لإدراج الصكوك من حيث القيمة، إذ تبلغ قيمتها الإجمالية في الوقت الحالي 68.355 مليار دولار.

وناسداك دبي هي البورصة المالية العالمية للمنطقة الواقعة بين غرب أوروبا وشرق آسيا،وتستقبل البورصة جهات الإصدار من شتى أنحاء العالم والتي تتطلع إلى الاستفادة من الفرص الاستثمارية على المستويين الإقليمي والدولي، وتدرج البورصة حالياً الأسهم والمشتقات والصكوك (السندات الإسلامية) والسندات التقليدية وصناديق الاستثمار العقاري.

ويعد سوق دبي المالي هو المساهم الرئيسي في ناسداك دبي حيث تبلغ حصته الثلثين، في حين تملك بورصة دبي ثلث الأسهم، كما أن سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) هي السلطة التنظيمية لبورصة ناسداك دبي.