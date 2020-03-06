مصر: اكتشاف 12 حالة حاملة لفيروس كورونا من مخالطة لسائحة مصابة

أعلنت وزارة الصحة والسكان المصرية، اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس الكورونا ولم تظهر عليهم أي أعراض، مخالطة لسائحة تايوانية من أصل أمريكي مصابة

وام- أعلنت وزارة الصحة المصرية ومنظمة الصحة العالمية اليوم اكتشاف 12 حالة إيجابية لفيروس "كورونا" المستجد مخالطة لسائحة تايوانية من أصل أمريكي مصابة، وذلك على متن إحدى البواخر النيلية القادمة من محافظة أسوان إلى محافظة الأقصر.

ولم تظهر على الحالات أي أعراض.

وقال الدكتور خالد مجاهد مستشار وزيرة الصحة والمتحدث الرسمي للوزارة "إن سائحة تايوانية من أصل أمريكي كانت على متن الباخرة وفور عودتها إلى بلادها تم ورود معلومات من منظمة الصحة العالمية واللوائح الصحية الدولية باكتشاف إصابتها بفيروس "كورونا".

وأشار تقرير المنظمة إلى أنها الحالة الأساسية المسببة للعدوي للحالات التي تم اكتشافها /index case/، لافتا إلى أنه على الفور قامت وزارة الصحة المصرية وفق إرشادات منظمة الصحة العالمية باتخاذ كافة الإجراءات الوقائية والاحترازية حيال المخالطين للحالة وعمل الفحوصات اللازمة.

وأكد مجاهد أنه تمت متابعة الحالة الصحية لجميع المخالطين لها والمتواجدين معها على متن الباخرة خلال 14 يوما ولم تظهر عليهم أي أعراض، لافتا إلى أنه تم إجراء تحاليل ال /pcr/ لهم في اليوم الـ 14 أي في نهاية فترة حضانة الفيروس، وثبت وجود 12 حالة إيجابية لفيروس " كورونا " أي حاملة للفيروس، من المصريين العاملين على الباخرة دون ظهور أعراض.

ونقلت وكالة أنباء الشرق الأوسط عن مجاهد قوله إنه جاري تحويل الـ 12 حالة الإيجابية للمستشفى المخصص للعزل، كما أن باقي الحالات المخالطة جاري إخضاعها للحجر الصحي لمدة 14 يوما أخرى وهي فترة حضانة المرض لمتابعة حالتهم الصحية والاطمئنان عليهم.

جدير بالذكر أنه تم الإعلان عن ثلاث حالات مصابة بفيروس الكورونا (كوفيد -١٩) في مصر.