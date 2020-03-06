السعودية تدعو لعدم السفر إلى إيران نهائياً وتندد بعدم ختم جوازات سفر الزوار

لم تعد إيران تختم جوازات سفر بعض زوارها لدى دخولهم وخروجهم منها مما يصعب معرفة قدومهم منها كبلد مشتبه بانتشار فيروس كورونا فيه

دعت السعودية أمس الخميس مواطنيها لعدم السفر إلى إيران نهائياً، ونددت باتباع إيران طريقة ختم دخول البلاد بدون ملصق على جواز السفر، مما جعل جوازات سفر من زاروا إيران لا تظهر أنهم زاروها ولا يمكن لسلطات المملكة التعرّف على قيامهم بزيارتها من جوازات سفرهم. وحملة المملكة إيران مسؤولية انتشار فيروس كورونا عالمياً بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

و سجّلت وزارة الصحة السعودية 5 حالات إصابة بالفيروس الجديد لمواطنين قدموا من إيران عبر البحرين والكويت، ولم يفصحوا للجهات المختصة بسفرهم إلى إيران عند عودتهم مع عدم وجود ختم دخول أو خروج على جوازات سفرهم.

ونقلت وكالة الأنباء الرسمية عن «مصدر مسؤول» أن سلوك إيران يحمّلها «المسؤولية المباشرة في التسبّب في تفشّي الإصابة بالفيروس وانتشاره عبر العالم وتشكيل خطر صحّي يهدّد سلامة البشرية، ويُعدّ تقويضاً للجهود الدولية لمكافحة فيروس كورونا الجديد، ويشكل خطراً على العالم أجمع»، مع العلم أن المصابين القادمين إلى السعودية مرّوا بدول خليجية أخرى، كالبحرين والكويت، ولم يسافروا بشكل مباشر. وأفاد المصدر بأن المصابين «تبيّن أنهم لم يفصحوا للجهات المختصة عن سفرهم إلى إيران عند عودتهم للمملكة»، مشدداً على ضرورة عدم السفر إلى إيران نهائياً. وهدّد بأنه سيتمّ اتخاذ إجراءات نظامية مشدّدة بحق أيّ مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن.

وحث المصدر المسؤول بحسب الصحيفة، جميع المواطنين السعوديين الذين زاروا إيران وعادوا خلال الأسابيع الماضية على «الإفصاح عن ذلك فوراً، والتواصل مع وزارة الصحة عن طريق الرقم المجاني (937)؛ لإرشادهم إلى الإجراءات الواجب اتخاذها».

ودعا المواطنين الذين يزورون إيران حالياً للإفصاح عن ذلك فور وصولهم للسعودية، مؤكداً أنه «سيتم استثناء هؤلاء المواطنين من تطبيق أحكام نظام وثائق السفر ولائحته التنفيذية في حال بادروا إلى ذلك في مدة أقصاها 48 ساعة من ساعة إصدار هذا البيان».

وأشار المصدر إلى أن «الدولة حريصة كل الحرص على سلامة أبنائها المواطنين الذين زاروا إيران، بمنحهم هذه الفرصة وعدم اتخاذ أي إجراءات ينص عليها النظام ضدهم، كما أنها حريصة كذلك على سلامة الأهالي وذوي الذين تواجدوا في المناطق الموبوءة»، مبيناً أن هذه الإجراءات تهدف للمساعدة على سلامتهم وسلامة الجميع.

وشدد على المواطنين بعدم السفر إلى إيران نهائياً، مؤكداً أنه «سيتم اتخاذ إجراءات نظامية مشددة، بحق أي مواطن يرتكب هذا الفعل بعد الآن».

وطالب المصدر إيران بالإفصاح عن هويات المواطنين السعوديين الذين زاروها بشكل مخالف منذ الأول من فبراير (شباط) الماضي، مُحملاً السلطات الإيرانية المسؤولية كاملة لكل شخص منهم انتقل إليه المرض خلال وجوده على الأراضي الإيرانية دون إبلاغ سلطات بلاده بذلك، مشدداً على أن «استمرار النظام الإيراني في تكتمه على هوية المواطنين السعوديين الزائرين إيران سراً، والسماح لهم بذلك بطريقة غير شرعية يهدد الصحة العامة ليس في المملكة فحسب بل في العالم بأسره».