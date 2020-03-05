البحرين تعلن تعافي ثلاث حالات من فيروس كورونا

أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا /كوفيد 19/ لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية

وام- أعلنت وزارة الصحة البحرينية تعافي ثلاث حالات إضافية من فيروس كورونا /كوفيد 19/ لمواطن بحريني ومواطنة بحرينية ومواطنة سعودية وإخراجهم من مركز العزل والعلاج.

وذلك بعد تلقيهم العلاج والرعاية اللازمة تحت إشراف الطاقم الطبي المتخصص في أحد المراكز الخاصة بالعزل والعلاج، وفق أفضل المعايير الدولية حسبما أوصت به منظمة الصحة العالمية.

وأوضحت الوزارة أنه تقرر إخراج الحالات بعد إجراء الفحوصات المختبرية والتأكد من خلوهم من الفيروس مؤكدة أنها ستواصل متابعة الحالات المتعافية طبيا حسب الإجراءات المتخذة بهذا الخصوص بما يحفظ صحة وسلامة الجميع.