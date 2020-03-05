لأول مرة، شفاء مريض بفيروس كورونا بعد إصابة سائل الدماغ

ذكرت وكالة أنباء شينخوا أن أطباء صينيين أثبتوا لأول مرة أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يمكن أن يتلف الجهاز العصبي للمريض.

ذكرت وكالة أنباء شينخوا أن أطباء صينيين أثبتوا لأول مرة أن فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يمكن أن يتلف الجهاز العصبي للمريض.

وأعلن أطباء في مركز متخصص مكرس لعلاج كورونا الجديد في مستشفى بكين أنهم نجحوا بشفاء مريض وصل الفيروس لديه إلى السائل الدماغيّ النخاعيّ.

وكانت دراسات سابقة أظهرت أن كورونا المستجد كوفيد 19 قد يهاجم عدة أعضاء في الجسم مرة واحدة مثل الكلى والكبد والقلب مع الرئتين لكن لم يسجل حتى الآن وصول الفيروس للنظام العصبي.

وكان المريض البالغ من العمر 56 عاما قد شخّص بإصابته بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 يوم 24 يناير وظهرت عليه أعراض شديدة ولم يستجب للعلاج الاعتيادي بحسب بيان المستشفى.

اكتشاف فصيلة جديدة أشد ضراوة من فيروس كورونا كوفيد 19 قال باحثون صينينون أن 70% من الإصابات بفيروس كورونا الجديد هي من فصيلة جديدة تولدت من تحول الفيروس كورونا كوفيد19 وأصبحت أشد ضرواة ودعوا إلى تمييز الفصيلين إل L وإس S

وفي وحدة العناية المركزة أصيب المريض بأعراض ترتبط بغياب الوعي رغم عدم وجود مؤشرات غير طبيعية في الصور المقطعية لرأسه.

ثم قام الفريق الطبي بعمل تحليل تسلسل الجينيات من عينات السائل النخاعي لدى المريض وتأكد وجود الفيروس فيها وإصابة المريض بالتهاب دماغي encephalitis (عدوى في أنسجة الدماغ بسبب فيروس عادة)



وتعافى المريض من أعراض التهاب الدماغ بعد علاج الالتهاب الفيروس بصورة تدريجية وغادر المستشفى بعد تعافيه تماما يوم 25 فبراير.

واشار مدير وحدة العناية المشددة في المستشفى- والذي اشرف على علاج المريض، إلى أنه بمجرد ملاحظة وجود أعراض خلل في وعي المريض يجب على الطبيب أن ينظر في احتمال إصابة النظام العصبي وإجراء اختبارات للسائل النخاعي بوقت مبكر لتجنب التأخير في التشخيص وبالتالي تقليص معدلات الوفيات للمرضى الذين تتدهور حالتهم لمراحل حرجة.

وكانت اللجنة الوطنية الصحية في الصين قد أصدرت أحدث تعليماتها لعلاج فيروس كورونا المستجد كوفيد 19 والتي تشير إلى أن المرض يمكن أن يؤدي للاحتقانات والتورم وتدهور عصبي في أنسجة الدماغ.

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