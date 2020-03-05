السعودية تعلن تسجيل ثانِ إصابة بفيروس كورونا

إصابة مواطن سعودي بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19، بعد أن رافق المصاب الأول الذي قدم من إيران عبر مملكة البحرين، وفق بيان الصحة السعودية

أعلنت وزارة الصحة السعودية، الأربعاء، تسجيل ثاني حالة إصابة بفيروس كورونا المستجد كوفيد 19 في المملكة، لشخص رافق المصاب الأول في المملكة خلال رحلته قادما من إيران عبر البحرين.

نعلن عن ثاني إصابة بفيروس #كورونا الجديد لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين، ولم يفصح عند المنفذ السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقاً في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها مسبقاً.— وزارة الصحة السعودية (@SaudiMOH) March 4, 2020

وقالت وزارة الصحة إن "المصاب لم يفصح عند المنفذ (الحدودي) السعودي عن تواجده في إيران، وكان مرافقا في السفر مع الحالة الأولى التي أعلن عنها سابقا"، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وطمأنت الوزارة "الجميع بأن الحالة معزولة حالياً في المستشفى، وجار التعامل معها وتقديم الخدمة الصحية وفق الإجراءات الصحية المعتمدة"، مضيفة "جرى حصر جميع المخالطين للمصاب، وأخذ العينات منهم لفحصها من قبل المركز الوطني للوقاية من الأمراض ومكافحتها".

وأكدت الوزارة أنها ستعلن جميع النتائج فور انتهاء الفحص، وأوقفت السلطات السعودية الأربعاء، العمرة "مؤقتا للمواطنين والمقيمين" في المملكة، خشية وصول فيروس كورونا المستجد للمسجد الحرام في مكة المكرمة والمسجد النبوي في المدينة المنورة، بعد نحو أسبوع من تعليقها للمعتمرين الوافدين.

وكانت السعودية قد علقت الأسبوع الماضي دخول مواطني دول مجلس التعاون الخليجي إلى مدينتي مكة والمدينة خشية تفشي فيروس كورونا المستجد بحسب ما أعلنت وزارة الخارجية.