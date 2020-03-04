الصين توافق على دواء من شركة سويسرية لعلاج كورونا المستجد في الصين

الصين توافق على استخدام عقار توسيليدوماب Tocilizumab من شركة لاروش لالتهاب المفاصل لضمه لأدوية معالجة مرضى فيروس كورونا المستجد كوفيد 19

ونقلت رويترز عن السلطات الصحية في الصين موافقتها اليوم الأربعاء لاستخدم دواء روش هولدنج ويباع باسم أكتيمرا -Actemra- لإلتهاب المفاصل لعلاج بعض مرضى فيروس كورونا في مسعى الصين لبناء ترسانة أدوية للعلاج من المرض وذلك لمساعدة المصابين بفيروس كوفيد 19 على الشفاء.

وسيستخدم الدواء للمرضى الذين يظهر لديهم مستو عال من تلف الرئتين بسبب زيادة بروتين إنترلوكين (عامل نمو الخلايا التائية) الذي يمكن أن يكون مؤشرا على التهاب أو مرض مناعي بحسب أحدث دليل لعلاج فيروس كورونا من لجنة الصحة الوطنية في الصين.

ولا يوجد حتى الآن دليل على فائدته من خلال تجارب سريرية لإثبات فعاليته في مرضى الفيروس التاجي. كما لم تتلق Actemra موافقة من الإدارة الوطنية للمنتجات الطبية الصينية ليتم بيعها لاستخدامها في إصابات فيروس كورونا.

ويعكف باحثون صينيون على اختبار الدواء في تجربة سريرية لمدة 3 أشهر للتحقق من فعالية أكتيمراـ Actemra وجرى تجنيد 188 مريضًا بفيروس كورونا كوفيد 19 وبدأت التجارب في 10 فبراير وستنتهي في 10 مايو وفقًا للسجلات المنشورة في قاعدة بيانات التجارب السريرية في الصين.

ولم تتمكن "رويترز"، من الحصول على تعليق من شركة حول هذا العقار.

وقالت الشركة يوم الاثنين، إنها تبرعت بمبلغ 14 مليون يوان (2.02 مليون دولار) من Actemra خلال شهر فبراير.

وقد قالت الشركة في يناير إنها تتوقع نمو المبيعات والأرباح هذا العام حيث أن الطلب على الأدوية الجديدة والمزيد من الأعمال في الصين يعوضان الانخفاض في الأدوية القديمة التي انتهت براءات اختراعها.