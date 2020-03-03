ارتفاع أسعار الكمامات في السعودية بنسب كبيرة بالاستفادة من المخاوف غير المبررة

انتقد سعوديون جشع بعض التجار في التعامل مع الأزمة من خلال التكسب منها عبر رفع أسعار الكمامات.

انتقد سعوديون جشع بعض التجار في التعامل مع الأزمة من خلال التكسب منها عبر رفع أسعار الكمامات.

وتوالت التعليقات على تويتر حول ارتفاع الأسعار المفاجئ، وأشار شاب سعودي على تويتر بالقول حتى المتاجر الكبيرة ماصدقوا وزارة الصحة تعلن عن حالة وحدة وطلعوا كراتين الكمامات من المستودعات ودبلوا أسعارها..

حتى المتاجر الكبيرة ماصدقوا وزارة الصحة تعلن عن حالة وحدة وطلعوا كراتين الكمامات من المستودعات ودبلوا أسعارها..

عيب والله pic.twitter.com/kvUHTxYdek— فهد البقمي (@FahdAlbogami) March 3, 2020

ولفتت صحيفة عكاظ إلى قيام بعض المحلات ببيع كرتونة الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالا.

ويبدو أن عوامل أخرى ساهمت في ارتفاع الأسعار فحسب الصحيفة فإن المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، قد أوضح بين مدير أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وفي الوقت الحالي توقف الاستيراد تزامنا مع تفشي فيروس كورونا.

وكانت وزارة الصحة قد أعلنت أمس الاثنين عن تسجيل أول حالة إصابة بفيروس كورونا لمواطن سعودي قادم من إيران عبر البحرين.