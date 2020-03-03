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الثلاثاء 3 مارس 2020 03:00 م

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200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجا لكورونا

تشجيعا من إيسيسكو للبحث العلمي التطبيقي المتخصص

200 ألف دولار جائزة لمن يكتشف علاجا لكورونا

واس - خصصت منظمة العالم الإسلامي للتربية والعلوم والثقافة (إيسيسكو) جائزة تقديرية قيمتها 200 ألف دولار أمريكي، لمن يكتشف علاجًا ناجعًا، أو لقاحًا واقيًا من فيروس كورونا المستجد، تشجيعا منها للبحث العلمي التطبيقي المتخصص، ونهوضا بدورها في العمل الإنساني والاجتماعي.

وأوضح بيان صادر عن المنظمة اليوم، أن المدير العام للمنظمة الدكتور سالم بن محمد المالك أكد أن هذه المبادرة تعبر عن الوعي العميق للمنظمة بالانعكاسات الخطيرة لهذا الفيروس، الذي قد يتحول إلى وباء مدمر ذي عواقب وخيمة على الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية في العالم أجمع.

وأضاف البيان أن المالك نوه بأن رصد هذه الجائزة ينسجم مع رؤية الإيسيسكو الجديدة، التي تؤكد ضرورة اعتماد البحث العلمي التطبيقي لإيجاد الحلول المناسبة لمواجهة مثل هذه المشكلات المستعصية والطارئة، داعيا الحكومات والمنظمات الدولية ومؤسسات المجتمع المدني للنهوض بدورها، وتكثيف جهودها لمواجهة انتشار هذا الفيروس الخطير.

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