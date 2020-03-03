في السعودية متاجر ترفع أسعار الأقنعة الطبية 1700%

بالتزامن مع تفشي الفيروس في المنطقة

رصدت صحيفة عكاظ ارتفاع أسعار الكمامات بنسبة 1700% في بعض المحلات التجارية مقارنة بمحلات أخرى، إذ لجأت المحلات لبيع كرتون الكمامات (50 كمامة) بسعر 10.5 ريال، فيما تعرضها مواقع عبر الإنترنت بسعر 189 ريالاً، لكمامات بنفس الحجم والوزن واللون.

وتواصلت الصحيفة مع المورد الرئيسي لأشهر أنواع الكمامات، إذ بين مدير التسويق في إحدى الشركات المتخصصة، أن الكمامات التي تباع في الأسواق تم استيرادها خلال الفترة الماضية من الصين، وحالياً تم انقطاع الاستيراد تزامناً مع تفشي فيروس كورونا، فيما يتم البيع حالياً للكميات المحفوظة في المستودعات المستوردة خلال الفترة الماضية.

وانقطعت الكمامات في العديد من متاجر الخرداوات، إذ أكد أحد العاملين في متجر خرداوات أن نظام المتاجر لا يضع عادة حدّاً أعلى لبيع منتج ما، ويسمح للمستهلك بشراء أي كمية يرغب بها، دون وضع سياسة حدٍّ أعلى.

مبيناً أنه خلال الفترة الماضية قام أحد المشترين بشراء كامل الكمية الموجودة في المحل التجاري، وهو ما أدى إلى انقطاعها لأنها كانت تستورد سابقاً من الصين.

ولجأت محلات أخرى إلى فتح كراتين الكمامات وبيعها بالتجزئة، بما يعادل نصف ريال للكمامة الواحدة، في سياسة استثمارية للتكسب من الطلب العالي على الكمامات.