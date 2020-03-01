من بينها الأقنعة الطبية... السعودية تمنع تصدير مستلزمات الوقاية من كورونا

لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين

قررت الجمارك السعودية إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا"؛ وذلك لتوفير أقصى درجات الحماية لسلامة المواطنين والمقيمين.

وأصدرت الجمارك السعودية، بحسب بيان لها اليوم الأحد، تعميما على جميع منافذها الجمركية؛ يتضمن إيقاف تصدير جميع المنتجات والمستلزمات والتجهيزات الطبية المستخدمة للكشف أو الوقاية من مرض "كورونا" الجديد، وفقا للقائمة المعتمدة من وزارة الصحة.

وذكرت الجمارك، في بيانها، أن قرار الإيقاف يتضمن الألبسة الواقية، والأقنعة الطبية، والبدل الطبية المغلِفة للجسم، والنظارات الطبية الواقية، والأقنعة الطبية للوجه.

ونص القرار على إيقاف تصدير المنتجات والمستلزمات الطبية سواء بكميات تجارية أو مع المسافرين الركاب، بما لا يتجاوز استخدام الفرد الواحد.