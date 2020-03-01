استنفار أنظمة التجسس الأمريكي لتحري الإصابات بفيروس كورونا

تسخر وكالة الاستخبارات الأمريكية كل ما لديها من أنظمة ووسائل جمع معلومات بما فيها اختراق الاتصالات لمواجهة شح المعلومات القادمة من الصين ودول أخرى حول المرض بحسب مصادر مطلعة

وتشير تقارير صحفية إلى أنه مع مواجهة المسؤولين الصينيين لاتهامات بحجب المعلومات والافتقار للشفافية فإن مصادر أكثر المعلومات التي تحصل عليها الولايات المتحدة لتقييم الانتشار العالمي، تأتي من مصادر استخباراتية وتجنيد الجواسيس لذلك الغرض.

كما أن أفضل المعلومات التي حصلت عليها الولايات المتحدة عن انتشار المرض في الصين جاءت من مصادر عسكرية بحسب مصادر مطلعة في تقرير نشره موقع ياهو لمراسلة التحقيقات و الامن القومي في الموقع.

وتعد أكثر قضية تتركز عليها تحريات الاستخبارات الأمريكية هي خطط الاستمرارية في العمليات من قبل القيادة الصينية أي قدرة الحكومة على المحافظة على أداء مهامها خلال الأزمة، كالاستجابة لحرب نووية أو كارثة طبيعية.

ويترتب على ذلك مراقبة كبار القادة للبلاد سعيا وراء الأمان والسلامة، كما هو الحال مع متاريس أو ملاجئ يوم القيام في الولايات المتحدة. وتزعم المصادر إنها ترى بعض المؤشرات على قيام بعض المسؤولين الصينيين بالقيام بذلك النوع من إجراءات الطوارئ تلك مما يؤشر على مستوى محتمل للقلق لديهم.

من جانب آخر نقلت رويترز عن مايك بنس نائب الرئيس الأمريكي إن بلاده ستعمل أيضا مع إيطاليا وكوريا الجنوبية لتنسيق فحص المسافرين القادمين إلى الولايات المتحدة من هذين البلدين. وأدلى بنس بهذه التصريحات خلال مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض بينما كان يقف إلى جانبه الرئيس دونالد ترامب وعدد من المسؤولين.

وقال ألكس أزار وزير الصحة والخدمات الإنسانية أثناء المؤتمر إن خطر إصابة المواطن الأمريكي العادي بفيروس كورونا لا يزال ضعيفا لكنه حذر من احتمال تغير هذا الوضع سريعا. وأضاف ”نريد الحد من معدل السفر من وإلى المناطق الأكثر تأثرا بفيروس كورونا“.