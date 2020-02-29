الولايات المتحدة تسجل أول حالة وفاة بفيروس كورونا

ولاية واشنطن تعلن أول حالة وفاة بفيروس كورونا في الولايات المتحدة

رويترز- أعلن مسؤولو الصحة في ولاية واشنطن الأمريكية، في بيان اليوم السبت، وفاة أول مريض بفيروس كورونا في الولايات المتحدة.

وقال البيان إنه ”من المقرر أن يدلي مسؤولو الصحة بمزيد من التفاصيل خلال مؤتمر صحفي اليوم الساعة 21:00 بتوقيت غرينتش“.

ولم تتوفر حتى الآن تفاصيل أخرى.

وأفادت الإذاعة الوطنية الأمريكية "إن بي آر" أن "شخصا في واشنطن مصابا بفيروس كورونا قد توفي، بحسب إدارة الصحة في سياتل وكينغ كاونتي في واشنطن".

ولفتت إلى أن عدد الحالات المؤكد إصابتها بالفيروس بالولايات المتحدة قد تجاوز 60، منهم 44 أصيبوا على متن السفينة "دايموند برينسس" التي كانت رهن الحجر الصحي باليابان.

وأكد المركز الأمريكي لمكافحة الأمراض والوقاية منها أمس الجمعة، تسجيله ثلاث إصابات مؤكدة لدى أشخاص لم يسافروا إلى خارج البلاد.

وبحسب وكالة "أسوشيتيد برس" أشار أنتوني فوسي مدير المعهد الوطني للحساسية والأمراض المعدية التابع لمعهد الطب الوقائي في الولايات المتحدة إلى أن الأمور باتت معقدة، وقال: "من الصعب للغاية تتبع المصدر الأساسي" للإصابات الجديدة بالفيروس في الولايات المتحدة.