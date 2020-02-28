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الجمعة 28 فبراير 2020 12:15 م

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خبير فيروسات: كلنا سنصاب بفيروس كورونا لكن لاداعي للقلق

خبير صحي في كوينزلاند: الجميع سوف يصابون بكورونا لكن لاداعي للقلق لأنه سيصبح مرضا شائعا مثل الرشح والانفلونزا

خبير فيروسات: كلنا سنصاب بفيروس كورونا لكن لاداعي للقلق
صورة مجهرية لفيروس كورونا من عينة من مصاب استرالي- المصدر @CSIRO

قال خبير صحة في كوينزلاند من أن الجميع سوف يصابون في نهاية الأمر بالفيروس كورونا -كوفيد-COVID-19- سواء كان ذلك خلال الشهور أو السنين القادمة. ومع ذلك ، دعا أستاذ جامعة كوينزلاند و عالم الفيروسات إيان ماكاي إلى الهدوء ، مصرا على أنه لن يكون أسوأ من نزلة برد سيئة وبالتأكيد لن يهدد الحياة بحسب ما نقلته صحف استرالية وبريطانية.

 وطالب ماكاي كل الدول بأن تستعد لكيفية إدارة استقبال عشرات الحالات من الإصابة>

 واضاف ماكاي “ قائلا بأنه يرجح أن يصبح الفيروس  فيروسًا مستوطنًا ، أي فيروسًا  يظل مع البشر على الدوام بمثابة حالات الفيروسات التي تسبب نزلات برد موسميا وهو أمر يحدث كل عام. وكما تزيد نزلات البرد في الشتاء وتقل في الصيف، وسيكون فيروس كورونا على تلك الحال ولكنه سوف يسبب اعراض خطيرة لكبار السن والذين لديهم مشاكل صحية اخرى”

وفي منشور علي مدونة عالم الفيروسات ايان ماكاي كتب “لقد منحتنا الصين بعض الوقت للاستعداد وينبغي ان نتصرف بسرعة”. وأوصي بممارسة عادات النظافة الصحية وتخزين طعام وامدادات طبية في المنزل لمدة اسبوعين تحسبا لحدوث وباء.

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