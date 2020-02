خبير فيروسات: كلنا سنصاب بفيروس كورونا لكن لاداعي للقلق

خبير صحي في كوينزلاند: الجميع سوف يصابون بكورونا لكن لاداعي للقلق لأنه سيصبح مرضا شائعا مثل الرشح والانفلونزا

قال خبير صحة في كوينزلاند من أن الجميع سوف يصابون في نهاية الأمر بالفيروس كورونا -كوفيد-COVID-19- سواء كان ذلك خلال الشهور أو السنين القادمة. ومع ذلك ، دعا أستاذ جامعة كوينزلاند و عالم الفيروسات إيان ماكاي إلى الهدوء ، مصرا على أنه لن يكون أسوأ من نزلة برد سيئة وبالتأكيد لن يهدد الحياة بحسب ما نقلته صحف استرالية وبريطانية.

وطالب ماكاي كل الدول بأن تستعد لكيفية إدارة استقبال عشرات الحالات من الإصابة>

"Do not mistake me: I am not downplaying the seriousness of the situation, or the potential for this to become a pandemic, because it has that potential. Every scenario is still on the table."#COVID19

https://t.co/mIOuHOPrQU via @smh— ɪᴀɴ ᴍ ᴍᴀᴄᴋᴀʏ, (@MackayIM) February 27, 2020

واضاف ماكاي “ قائلا بأنه يرجح أن يصبح الفيروس فيروسًا مستوطنًا ، أي فيروسًا يظل مع البشر على الدوام بمثابة حالات الفيروسات التي تسبب نزلات برد موسميا وهو أمر يحدث كل عام. وكما تزيد نزلات البرد في الشتاء وتقل في الصيف، وسيكون فيروس كورونا على تلك الحال ولكنه سوف يسبب اعراض خطيرة لكبار السن والذين لديهم مشاكل صحية اخرى”

وفي منشور علي مدونة عالم الفيروسات ايان ماكاي كتب “لقد منحتنا الصين بعض الوقت للاستعداد وينبغي ان نتصرف بسرعة”. وأوصي بممارسة عادات النظافة الصحية وتخزين طعام وامدادات طبية في المنزل لمدة اسبوعين تحسبا لحدوث وباء.