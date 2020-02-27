إصابة نائبة الرئيس الإيراني معصومة ابتكار بفيروس كورونا

أعلنت معاونة الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيسة مركز شؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار اليوم الخميس عن إصابتها بفيروس كورونا.

أعلنت معاونة الرئيس الإيراني حسن روحاني، ورئيسة مركز شؤون المرأة والأسرة معصومة ابتكار اليوم الخميس عن إصابتها بفيروس كورونا.

ووفقا لوكالة الأنباء الإيرانية "إيرنا" أظهرت نتائج التحاليل التي أجرتها معاونة الرئيس الإيراني إصابتها بفيروس كورونا بعد ظهور أعراض الإصابة بالفيروس.

جاء ذلك في تصريحات أدلت بها المستشارة الإعلامية لـ“ابتكار“، ”فريبا ابتهاج“، لوكالة الأنباء الإيرانية الرسمية (ارنا).

وأوضحت ابتهاج أن جميع أفراد فريق مساعدة الرئيس أجروا فحوصات للتأكد من عدم انتقال العدوى إليهم، وستظهر النتائج السبت.

وأعلن رئيس مركز العلاقات العامة والإعلام في وزارة الصحة والعلاج والتعليم الطبي الإيراني، كيانوش جهانبور، ارتفاع عدد وفيات فيروس كورونا في البلاد إلى 26 والمصابين إلى 245.

وكانت وزارة الصحة الإيرانية، قد أعلنت اليوم، أنه سيتم تزويد المجتمع الطبي والمستشفيات الإيرانية بالمنتج الجديد لعلاج مصابي فيروس كورونا، مناشدة الإيرانيين بعدم السفر لمنع انتشار الفيروس بشكل أوسع في البلاد.

كما أعلنت السلطات الصينية، اليوم الخميس، ارتفاع حصيلة الوفيات بفيروس كورونا المستجد داخل البلاد إلى 2744 والإصابات المؤكدة إلى78 ألفا و497 حالة .

وأعلنت منظمة الصحة العالمية حالة الطوارئ على نطاق دولي لمواجهة تفشي الفيروس، الذي انتشر لاحقا في عدة بلدان؛ ما تسبب في حالة رعب سادت العالم أجمع.