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الخميس 27 فبراير 2020 06:30 م

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أول عيادة في الإمارات لعلاج الصداع والصداع النصفي في أبوظبي

افتتح الشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان آل نهيان، أول عيادة على مستوى الدولة لعلاج الصداع والصداع النصفي بمستشفى برجيل في أبوظبي.

أول عيادة في الإمارات لعلاج الصداع والصداع النصفي في أبوظبي

افتتح الشيخ هزاع بن خليفة بن سلطان آل نهيان، أول عيادة على مستوى الدولة لعلاج الصداع والصداع النصفي بمستشفى برجيل في أبوظبي.

ووفقا لوكالة أنباء الإمارات، قال اختصاصي أمراض الدماغ والأعصاب في مستشفى برجيل، أبوظبي، الدكتور عطا غسان «إن الصداع وآلام الرأس من الأمراض الشائعة لدى الكثير من الناس، ما يستوجب التشخيص الصحيح وتحديد العلاج المناسب، لافتاً إلى أنه وفق توصيات الجمعية العالمية للصداع يصنف الصداع إلى نوعين أساسيين: الصداع الأولي (كالصداع النصفي)، والصداع الثانوي (نتيجة لسبب مرضي آخر)».

وأوضح أنه لهذا، تم استحداث عيادة الصداع والصداع النصفي في المستشفى، لمعرفة أسباب هذا العرض الطبي، من خلال فريق مختص من الاستشاريين والاختصاصيين في هذا المجال، ومن ثم توفير العلاج الملائم، وفقاً لأحدث النظم العالمية.

أريبيان بزنس

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