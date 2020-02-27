طبيب سعودي يصبح أحد أغنى أطباء العالم بعد الطرح الأولي لمجموعته

2.3 مليار دولار كسبها الدكتور سليمان الحبيب في أول طرح أولي في السعودية بعد طرح أسهم أرامكو بقرابة 30 مليار دولار في ديسمبر الماضي

ونقلت بلومبرغ أن المجموعة التي أسسها الدكتور سليمان الحبيب قد اختارت تسعير اسهمها بأعلى مستوى في السوق. وأصبحت حصة الدكتور سليمان الحبيب تعادل 49% بقيمة 8.5 مليار ريال سعودي أي حوالي 2.3 مليار دولار بحسب مؤشر بلومبرغ للمليارديرات بالاستناد لسعر معلن للسهم وهو 50 ريال.

وينوي الدكتور الحبيب أن يبيع 17.4 مليون سهم بحسب بيانات الطرح ولم تستجب الشركة لطلب بلومبرغ للتعليق على ذلك.

وبدأ امس الأربعاء اكتتاب الأفراد في 5.25 مليون سهم من أسهم مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، في طرحها العام الأولي بسعر 50 ريالا للسهم، ويستمر لـ 7 أيام حتى نهاية الثلاثاء الموافق 3 مارس المقبل.

وتعد مجموعة سليمان الحبيب أحد أكبر مقدمي الخدمات الصحية في السعودية والمنطقة، وأبرمت اتفاقية التعهد بالتغطية لطرحها العام الأولي من الأسهم، مع كل من شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية، بصفتهم المستشار المالي ومتعهد التغطية. وتضم قائمة البنوك الخمسة المستلمة للاكتتاب كلا من مجموعة سامبا المالية، ومصرف الراجحي، والبنك الأهلي التجاري، والبنك السعودي البريطاني وبنك الرياض، عبر فروعهم المنتشرة في جميع أنحاء المملكة أو عن طريق الإنترنت أو الهاتف المصرفي أو أجهزة الصراف الآلي التابعة للجهات المستلمة التي تقدم كل هذه الخدمات أو بعضها لعملائها.