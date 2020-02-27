إقالة الرئيس التنفيذي لشركة إن. إم. سي هيلث

أقيل براسانث مانجات الرئيس التنفيذي في شركة إن. إم. سي هيلث (مزود الرعاية الصحية إن إم سي الطبية NMC Health)، من منصبه عقب متاعب مالية

وسيتولى مايكل ديفيس فورا مهام الرئيس التنفيذي بدلا من براسانث بحسب بيان أصدرته الشركة مساء امس. ومنح براشانث شينوي الرئيس المالي للشركة إجازة مرضية طويلة.

وكان مؤسس إن. إم. سي هيلث ب.ر. شيتي قد استقال مؤخرا من منصبه كرئيس مجلس إدارة مشارك غير تنفيذي للمجموعة لينفرد هـ.ج. مارك تومبكنز برئاسة مجلس الإدارة.



وتواجه إن.إم.سي، أكبر مزوّد رعاية صحية خاص بالإمارات، مشاكل منذ الشهر الماضي نتيجة شكوك بشأن أوضاعها المالية وحيازات بعض كبار المستثمرين ومن بينهم شيتي.

وسبق أن صرح شيتي بالقول إن سينسحب من مجلس الإدارة بعدما أبلغ الشركة أن إفصاحات حيازاته قد تكون غير دقيقة.

وانتدبت شركة "إن.إم.سي هيلث" أكبر مزود رعاية صحية خاص في الإمارات ، فريقا مستقلا للتدقيق المالي لتقصي أي تضارب مالي محتمل وقالت يوم الأربعاء في بيان إنها أوقفت عضو في الفريق المالي لاعتقادها بحدوث اعاقة للمراجعة المستقلة، وأنها تبحث احتمال اضطلاع آخرين في ذلك.

وقالت إنها تتحقق من سحوبات بموجب بعض الترتيبات المالية التي ترتبط بسلسلة التوريد والتي بلغت قرابة 335 مليون دولار في نهاية 2019، ولم يكن قد جرى الافصاح عن تلك الترتيبات المالية أو الحصول على موافقة عليها من قبل مجلس الإدارة بحسب بيان الشركة.

