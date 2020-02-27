مستشفى السعودي الألماني الشارقة يحوز اعتماد الجودة الأمريكية جي سي آي

المستشفى السعودي الالماني بالشارقة حصل على اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية ( جي سي آي ) للعام الحالي 2020.

حصل مستشفى السعودي الالماني بالشارقة على اعتماد الجودة من اللجنة المشتركة الدولية بالولايات المتحدة الامريكية (جي سي آي ) للعام الحالي 2020.

وأكدت لجنة الإعتماد الدولية للمنشات الصحية، وهي أكبر جهة اعتماد بالولايات المتحدة الأميركية، ان المنشات الصحية في الإمارات تتمتع بأعلى مستويات الجودة في خدماتها الطبية.

وقال مسؤولون في اللجنة للصحافيين في الشارقة إن المنشات الصحية في الدولة تقدم خدمات طبية متميزة، وتسخر التقنيات الحديثة لعلاج المرضى، والوصول الى إلى أعلى المعايير الطبية المقدمة عالميا.

وقالت اللجنة إن أكثر من 85% من المستشفيات في الإمارات حصلت على الاعتماد الدولين وكان آخرها مستشفى السعودي الالماني بالشارقة.

وذكر أعضاء اللجنة أنه تم منح الإعتماد من الزيارة الأولى للمستشفى، وكان النجاح بنسبة 98,4 ويمثل هذا الاعتماد اعترافا دوليا بتبني المستشفى اعلى معايير الجودة الطبية.

وكانت لجنة الاعتماد الدولية زارت المستشفى مؤخرا واطلعت على الخدمات العلاجية المختلفة التي يقدمها، وتفقدت العمل في اقسامه المتنوعة والتقت بالمرضى ومرافقيهم واستمعت الى ملاحظات الزوار، وخلصت الى ان المستشفى يتمتع بامكانيات علمية وعملية رفيعة ومبادرات متقدمة لخدمة المرضي والسعي الى نيل رضاهم بتقديم افضل الخدمات الطبية والرعاية الصحية.

وابدى اعضاء اللجنة اعجابهم بحرص المستشفى السعودي الالماني الشارقة على راحة عملائها واشادت بالسهولة والانسيابية واللمسات الانسانية في الاداء وروح المبادرة والقدرة على تحدي الظروف والصعاب والتسابق الى انقاذ المريض

من جانبه اعرب المهندس صبحي بترجي رئيس مجلس ادارة مجموعة مستشفيات السعودي الالماني عن سعادته بهذا الاعتماد والتكريم والدعم الدولي الذي سيسهم بلا شك في دفع العاملين والاطباء الى بذل المزيد من الجهد والعمل الدؤوب في سبيل راحة المرضى وعلاجهم بما يمكنهم من تحسين الاداء وتطوير القدرات والاخلاص في طرح المبادرات الخلاقة التي تحقق اهدافها في رعاية المرضى والاهتمام بذويهم.

واكد بترجي ان مجموعة مستشفيات السعودي الالماني تلتزم دوما بعدة محاور اساسية تحكم العمل الطبي اهمها اكتساب رضا المريض وراحته والمراجع وجميع افراد اسرته والسرعة في التلبية والاستجابة الفاعلة لحاجة المريض والاستمرارية في ذلك بكفاءة وفاعلية.

وقالت المديرة التنفيذية لمجموعة السعودي الالماني في الامارات الدكتورة ريم عثمان أن الاطباء والاداريين والموظفين بمستشفى السعودي الألماني في الشارقة، يحرصون على تقديم أفضل خدمة طبية للمرضى، ما ساهم في الوصول الى هذه النتيجة المشرفة.

وأضافت: شهادة اعتماد الجودة الامريكية تضع المستشفى في مصاف المستشفيات الرائدة في الشرق الاوسط والمنطقة العربية والخليجية