الصحة الإماراتية تحذر من دواء تخسيس قد يسبب السرطان

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من احتمالية خطر الإصابة بالسرطان لدى المرضى المستخدمين لدواء XR Belviq (locaserin)، الذي تنتجه شركة Arena Pharmaceuticals، والمستخدم لتخفيف الوزن.

حذرت وزارة الصحة ووقاية المجتمع، من احتمالية خطر الإصابة بالسرطان لدى المرضى المستخدمين لدواء XR Belviq (locaserin)، الذي تنتجه شركة Arena Pharmaceuticals، والمستخدم لتخفيف الوزن.

وقالت الوزارة في تعميم صادر إلى جميع المنشآت الصحية، بحسب صحيفة الرؤية: ليست هناك أدلة تثبت بأن لوركاسيرين يساهم في خطر الإصابة بالسرطان، ومع ذلك، أرادت إدارة الغذاء والدواء الأمريكية، توعية الجمهور بهذا الخطر المحتمل، وعلى ممارسي الرعاية الصحية أن يضعوا بعين الاعتبار فيما إذا كانت فوائد تناول المادة الدوائية لوركاسرين تفوق المخاطر المحتملة، عند اتخاذ قرار بشأن وصف أو متابعة المرضى، كما يجب على المرضى الذين يتناولون، حالياً، الدواء التحدث إلى أطبائهم حول احتمالية زيادة خطر الإصابة بالسرطان.

وفي تعميم آخر، حذَّرت الوزارة من تقارير السلامة للوسيلة الطبية Segment Cuvette Reaction CH Atellica، التي تنتجها شركة Siemens Healthcare Diagnostic Inc.، حيث حددت الشركة المصنعة أن نسبة نحو 0.5% من منتجات هذه المجموعة، والتي تنتهي برقم التشغيلة «17»أو «18» قد تكون بها عيوب في الكويب المخبري، تسمح للماء من حمام الماء بتلويث الجزء الداخلي من الغطاء، مع العلم بعدم تأثر الكويب المخبري داخل الشريحة المتضررة في جميع الأوضاع.

وحددت الوزارة أرقام التشغيلات وهي:N1503218 ،1503918 ،N1526418 ،N1527518» ،N1530318 ،N1532318» وطلبت فحص المنتج والتخلص منه، إذا كان ضمن التشغيلات المذكورة.