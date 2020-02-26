كنيسة لطائفة سرية في كوريا تصبح بؤرة لتفشي فيروس كورونا المستجد مع 169 حالة إصابة جديدة

169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا بعد تحول كنيسة دايجو وهي مقر طائفة دينية خاصة إلى بؤرة لتفشي الفيروس وموافقة الكنيسة على تسليم السلطات سبل الاتصال بأعضاء الكنيسة شرط المحافظة على سريتها

أشار موقع صحيفة كوريا هيرالد إلى أن طقوس الكنيسة السرية التي أصبحت بؤرة لانتشار الفيروس في كوريا الجنوبية، تفرض ملامسة الأيدي والأكتاف بين المصلين في صلوات الكنيسة التي تعد أشبه بطائفة دينية خاصة قريبة من المسيحية.

كوريا الجنوبية، سجلت أعلى حالات إصابة خارج الصين وعددها 1146 حالة أغلبها ترتبط بالكنيسة المذكورة، ويدعي مؤسس الكنيسة لي مان هي النبوة وأنه خالد وقد خلف المسيح بحسب زعمه، فيما يقوم أعضاء الكنيسة بالتبشير بصورة سرية في المقاهي. ونقلت رويترز إعلان كوريا الجنوبية يوم الأربعاء عن تسجيل 169 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا تشمل جنديا أمريكيا، في الوقت الذي تجهز فيه السلطات خطة لفحص أكثر من 200 ألف منتسب إلى كنيسة تم ربطها بعدد كبير من الإصابات.

وبذلك يرتفع إجمالي عدد الإصابات في كوريا الجنوبية إلى 1146 وسط توقعات بارتفاع الأعداد مع توسيع نطاق الفحوص.

وقالت المراكز الكورية لمكافحة الأمراض والوقاية منها إن من بين الحالات الجديدة تم تسجيل 134 في مدينة دايجو حيث يقع فرع لكنيسة يسوع شينشيونجي التي تم ربطها بتفشي الفيروس.





وأعلن الجيش الأمريكي عن أول إصابة بالفيروس بين جنوده يوم الأربعاء وهي لجندي يبلغ من العمر 23 عاما في معسكر كارويل على بعد قرابة 20 كيلومترا من دايجو.

والمعسكر قريب كذلك من مركز لذوي الاحتياجات الخاصة تفشى به الفيروس أيضا. وذكرت صحيفة جونجانج إلبو إنه تم الإبلاغ عن حالة وفاة جديدة ليرتفع العدد إلى 12. وتم ربط نحو 80 بالمئة من حالات الإصابة في كوريا الجنوبية -بما في ذلك في مركز ذوي الاحتياجات الخاصة- بكنيسة دايجو ومستشفى في منطقة تشيونجدو القريبة يُعتقد أن بعض منتسبي الكنيسة زاروها.وقالت الكنيسة إنها وافقت على إعطاء الحكومة تفاصيل الاتصال بأعضائها والمنتسبين إلى برامج التدريب، شريطة عدم إعلان تلك المعلومات.

وقال كيم جانج ليب نائب وزير الصحة في بيان صحفي يوم الأربعاء إن السلطات حصلت على قائمة تضم 212 ألف عضو بالكنيسة ليل الثلاثاء، وأضاف أن الحكومات المحلية ستزور منازلهم لإجراء فحوص لهم.