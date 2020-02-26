الكويت : تسجيل سبع إصابات جديدة بفيروس كورونا المستجد

وصل تعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الكويت إلى 25 حالة إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.

وصل تعداد حالات الإصابة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) في الكويت إلى 25 حالة إثر تسجيل سبع إصابات جديدة.



وقالت (الصحة) في بيان لوكالة الأنباء الكويتية (كونا) «إن الحالات الجديدة هي لمواطنين كويتيين مرتبطين بالسفر إلى إيران».

وأوضحت أن «جميع الحالات مستقرة وتتلقى الرعاية الطبية اللازمة في أحد المستشفيات المعدة والمجهزة لاستقبال مرضى فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)».



وأهابت بالمواطنين والمقيمين الالتزام بالتعليمات الصادرة عن الجهات المتخصصة بغية الحفاظ على صحة الجميع.

في وقت سابق ، أعلنت وزارة الصحة الكويتية اليوم الأربعاء ارتفاع عدد الإصابات بفيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19) إلى 18 حالة إثر تسجيل ست إصابات جديدة.

وقالت «الصحة» إن الحالات الجديدة هي لمواطنين مرتبطين بالسفر إلى إيران.