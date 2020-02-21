21 فبراير: يوم "الزواج الصحي" في السعودية

يرمي إلى رفع الوعي المجتمعي بأهمية إجراء الفحص المقرر قبل الزواج

يسهم "برنامج الزواج الصحي" في رفع الوعي مجتمعياً بأهمية إجراء الفحص المقرر قبل الزواج عن أمراض الدم الوراثية والأمراض المعدية والحد من انتشارها، وتعزيز أهمية التوافق بين الزوجين بهدف تكوين أسرة سليمة وإنجاب أبناء أصحاء.

واعتمد وزير الصحة السعودي الدكتور توفيق بن فوزان الربيعة يوم 21 فبراير من كل عام يوماً محلياً توعوياً للزواج الصحي، يتم فيه تسليط الضوء على البرنامج التثقيفي " الزواج الصحي" ودوره الفاعل اجتماعيًا وصحيًا واقتصاديًا للحد من زواج حالات عدم التوافق الوراثي، حيث يتم إجراء الفحص للمقبلين على الزواج، لوقف انتشار بعض أمراض الدم الوراثية (فقر الدم المنجلي والثلاسيميا)، وبعض الأمراض المعدية (الاتهاب الكبدي الفيروسي ب، الالتهاب الفيروسي ج ، نقص المناعة المكتسب)، ونشر الوعي بمفهوم الزواج الصحي الشامل وذلك بغرض إعطاء المشورة الطبية حول احتمالية انتقال تلك الأمراض لأحد الزوجين أو الأبناء، في المستقبل، وإعطاء الخيارات والبدائل أمامهما من أجل حمايتهما من الأمراض المعدية وحماية الأجيال المقبلة من الأمراض الخطيرة.

ويتم تقديم خدمات فحص ما قبل الزواج (التحاليل المخبرية، أو جلسات الاستشارات الطبية) في 140 مركزًا من مختلف مناطق المملكة ، لزيادة نشر الثقافة الصحية المرتبطة بالبرنامج بين أطياف المجتمع، وتحقيق رؤية المملكة في بناء جيل صحي يسهم في البناء والتطوير، حيث يُلزم البرنامج طرفي عقد النكاح بإحضار شهادة الفحص الطبي قبل إجراء العقد، على أن يكون هذا الإجراء أحد متطلبات تدوين العقد، وينصح بإجراء الفحص الطبي قبل موعد الزواج بمدة لا تقل عن ثلاثة أشهر، حيث إن صلاحية شهادة الزواج الصحي تستمر لمدة ستة أشهر ويمكن فقط إعادة فحص الأمراض المعدية عند الحاجة لإعادة الفحص مرة أخرى.

ووفقاً لإحصائيات وزارة الصحة فقد بلغ عدد المفحوصين منذ بداية البرنامج أكثر من 4,341,620 مواطنًا ومواطنةً، حيث تم اكتشاف ما يقارب 260 ألف حامل ومصاب لأمراض الدم الوراثية المشمولة في البرنامج، كما شهد البرنامج تطورًا ملحوظًا في استجابة الأزواج غير المتوافقين وراثيًا، بحيث وصلت إلى 70% مما يدل على وعي المجتمع بأهمية التوافق الوراثي، وبلغت نسبة الشهادات الصادرة لحالات عدم التوافق هي 1% .

ويمكن الحصول على موعد للفحص عبر تطبيق " موعد "، أو الاتصال على 937، أو زيارة موقع وزارة الصحة الإلكتروني في السعودية.