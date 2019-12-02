فيديو: تصاعد حرب الدخان الجديد في السعودية

منذ أسبوع وموقع تويتر المفضل لدى السعوديين يضج بالحديث حول الدخان الجديد الذي يصفه كثير من المدخنين بأنه مغشوش وهو ما دفع كثير من وسائل الإعلام المحلية إلى تسليط الضوء على المسألة التي أثارت غضباً لدى مدمني السجائر

لا يزال موقع تويتر المفضل لدى السعوديين في تبادل الآراء يضج منذ أيام عدة بالحديث حول "#الدخان_الجديد" الذي يصفه كثير من المدخنين بأنه "مغشوش" وهو ما دفع كثير من وسائل الإعلام المحلية وحتى العالمية إلى تسليط الضوء على المسألة التي أثارت غضباً لدى مدمني السجائر داخل المملكة.

ويأتي ذلك بعد أن اجتاحت هاشتاكات غاضبة عديدة منها (#الدخان_الجديد_مغشوش) و(#الدخان_مغشوش)، و(#الدخان_القديم) و(#تجمع_المدخنين_السعوديين53) موقع تويتر وتصدرت الترند السعودي بعد انتشار علب سجائر قال متداولون إنها مجهولة المصدر. وتداول المغردون أيضاً صوراً لسجائر وصفوها بالرديئة، وقالوا إنها لا تشبه السجائر التقليدية التي كانت موجودة في الأسواق سابقاً.

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على إثر اتهامات بأنه مغشوش.. جهات حكومية تجمع عبوات التبغ الجديدة في السعودية لفحصها جهات حكومية بادرت للتحرك بهدوء وجمع عينات من عبوات التبغ الجديدة الموجودة في الأسواق لفحصها بعد تصاعد التذمر من طعمها منذ بدء تطبيق التغليف الموحد

ونتيجة السجالات وحالة الغضب التي اجتاحت موقع تويتر، أصدرت وزارة الصحة السعودية ليل الجمعة الماضي، والهيئة العامة للغذاء والدواء يوم السبت بيانات توضيحية نفوا فيها صحة الأنباء المتداولة وأن السجائر القديمة هي ذاتها القديمة لكن بتغليف جديد يحمل تحذيرات وصوراً منفرة تشرح ما قد يتعرض له المدخنون من مخاطر صحية.

وقالت صحيفة "عكاظ" المحلية أمس الأحد إنه بين السخرية والجد، وصل عدد التغريدات على تويتر حول الدخان الجديد إلى (عشرات) الآلاف، واستنكر البعض صمت الجهات المعنية عن نفي أو تأكيد وجود الدخان المغشوش في السوق السعودية، بينما أبدى آخرون غضبهم من ارتفاع ثمن السجائر الجديدة مقارنة بجودة الصناعة وشكل الأغلفة الجديد.

في حين قال موقع إندبندنت عربية "يبدو أن حرب الدخان في السعودية بدأت تتصاعد بين المدخنين والهيئة العامة للغذاء والدواء بعد اتهامات وجهت إلى الهيئة بأنها دفعت مبالغ مالية لعدد من مشاهير السعودية لتأييد صحة بيانها السابق، الذي ينفي ادعاءات تقول بأن ثمة دخان مغشوش دخل البلاد، بعد تغيرات طرأت على علب السجائر فرضتها الهيئة".

وقال مصدر مسؤول في الهيئة العامة للغذاء والدواء، رفض ذكر اسمه، للموقع السعودي، إن "هناك احتمالاً لعودة المنتج القديم مع بقاء العلب التحذيرية الجديدة"، مضيفاً أن "الهيئة" تعقد اجتماعات مع عدد من الجهات الحكومية، وتجري اختبارات عدة لمنتجات التبغ للتحقق من مكوناتها، مؤكداً صدور بيان عن الهيئة في الأيام المقبلة لتوضيح المسألة، خصوصاً بعد بروز اتهامات أشارت إلى احتواء السجائر الجديدة "أخشاباً ومواد أخرى مجهولة".

فيديو | استياء في أوساط المدخنين من جودة السجائر الجديدة#الإخبارية pic.twitter.com/Lwm6R8xtQu— قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) December 2, 2019

وعلى غير العادة، نشرت قناة "الإخبارية" السعودية صباح اليوم الباكر تقريراً حول ذات الموضوع، وتناولت فيه القناة الرسمية الموضوع من زاوية تغيير الشكل الخارجي لعلب السجائر، والقلق الذي ساد أوساط المدخنين في السعودية نتيجة تغيير شكل علب السجائر.

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