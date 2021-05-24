دعك من تسلا، فورد لايتننغ ستقلب مقاييس السيارات الكهربائية لفئة البيك أب
كشفت فورد عن تصميم طراز كهربائي جديد من بيك أب فورد لايتننغ (Ford F150 Lightning) والذي يأتي بباقة من الابتكارات في الأداء على الطريق وبعيدا عنه حيث يمكنك الاستفادة منها كمولد كهرباء أيضا سواء كان ذلك للمنزل أو خارجه في النزهات وغيرها
يأتي بيك اب إف 150 لايتننغ بتقنيات متقدمة بعزم دوران يعد الأعلى في تاريخ الشركة ويستفيد المشتري في الولايات المتحدة من حسومات حكومية لدعم السيارات الكهربائية.
ستنافس هذه السيارة التي ستطرح العام القادم، موديلات أخرى مثل هامر (GMC Hummer EV) و تسلا سايبر تراك وتشيفي وغيرها من السيارات التي لم يطرح بعضها بعد.
تضم السيارة قدرات السحب الذكي وتقنيات الاتصال المتطورة مع تحديثات برمجية. ويمكن للسيارة أن تزيد المنزل بالطاقة الكهربائية عند اللزوم.
وستبدأ الشركة بتصنيع الشاحنة العام المقبل في مصنع جديد متطور تقنياً باستخدام ممارسات تصنيع مستدامة، في مجمّع فورد روج متعدد الطوابق في ديربورن القريب من ديترويت.
وقال بيل فورد، الرئيس التنفيذي لشركة فورد: «تشكل شاحنة F-150 لايتنينج بالنسبة لشركة فورد ولقطاع السيارات الأمريكي محطة مميزة لنا تحفز على التخلص الكلي من الانبعاثات الكربونية بقدرات التواصل الرقمي المستقبلية.
تأتي السيارة بمحرك مزدوج ويمكنها الانطلاق بتسارع من 0 إلى 100 كيلومتر في الساعة في أربع ثوانٍ.