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بالصور، ماليزيا تبرز حضورها في سوق السفر العربي لاستقطاب السياح الخليجيين
تبرز هيئة السياحة الماليزية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي مناطقها السياحية الجذابةيلة وتجربة كرم الضيافة فيها وفرص التعرف على ثقافتها الغنية
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تبرز هيئة السياحة الماليزية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي مناطقها السياحية الجذابةيلة وتجربة كرم الضيافة فيها وفرص التعرف على ثقافتها الغنية