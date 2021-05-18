بالصور، ماليزيا تبرز حضورها في سوق السفر العربي لاستقطاب السياح الخليجيين

وقبل تفشّي جائحة (كوفيد-19)، اعتاد السيّاح من أنحاء العالم زيارة ماليزيا لاستكشاف ، وتطوق البلاد حاليا لاستقبال المسافرين من جديد في مدنها الصاخبة وجزرها الهادئة مثل جزيرة