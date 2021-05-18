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بالصور، ماليزيا تبرز حضورها في سوق السفر العربي لاستقطاب السياح الخليجيين

تبرز هيئة السياحة الماليزية خلال مشاركتها في معرض سوق السفر العربي 2021 بدبي مناطقها السياحية الجذابةيلة وتجربة كرم الضيافة فيها وفرص التعرف على ثقافتها الغنية

محرر في الموقع by محرر في الموقع
بالصور، ماليزيا تبرز حضورها في سوق السفر العربي لاستقطاب السياح الخليجيين

تستقبل ماليزيا حالياً المسافرين الدوليين من رجال الأعمال والمستثمرين، ويتم إعفاء تأشيرة دخول رجال الأعمال والمستثمرين قصيرة المدة من الحجر الصحي.

LATA BERKOH

وقبل تفشّي جائحة (كوفيد-19)، اعتاد السيّاح من أنحاء العالم زيارة ماليزيا لاستكشاف ، وتطوق البلاد حاليا لاستقبال المسافرين من جديد في مدنها الصاخبة وجزرها الهادئة مثل جزيرة

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