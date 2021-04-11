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لقطات لـ كنوز اثرية اكتشفت في مدينة فرعونية مفقودة تحت الرمل في الأقصر
اكتشفت بعثة مصرية لعلماء الآثار في الأقصر جنوب البلاد مدينة أثرية مفقودة تحت الرمل وُصفت بأنها “أكبر مدينة على الإطلاق في مصر”
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اكتشفت بعثة مصرية لعلماء الآثار في الأقصر جنوب البلاد مدينة أثرية مفقودة تحت الرمل وُصفت بأنها “أكبر مدينة على الإطلاق في مصر”