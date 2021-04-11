أخبار ذات صلة

Posted inالصور

لقطات لـ كنوز اثرية اكتشفت في مدينة فرعونية مفقودة تحت الرمل في الأقصر

اكتشفت بعثة مصرية لعلماء الآثار في الأقصر جنوب البلاد مدينة أثرية مفقودة تحت الرمل وُصفت بأنها “أكبر مدينة على الإطلاق في مصر”

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لقطات لـ كنوز اثرية اكتشفت في مدينة فرعونية مفقودة تحت الرمل في الأقصر

مدينة آتون+ يعود تاريخها إلى عهد الملك أمنحتب الثالث، واستمر استخدام المدينة من قبل الملك توت عنخ آمون”، أي قبل ثلاثة آلاف سنة.

اكتشاف هذه المدينة الفرعونية قد يميط اللثام عن سر انتقال اخناتون ونفرتيتي إلى العمارنة، هل كان ذلك هربا من رجال الدين؟

“هذه المدينة هي أكبر مستوطنة إدارية وصناعية في عصر الإمبراطورية المصرية على الضفة الغربية للأ

 

  • تابعونا:
  • Follow us on Whatsapp
  • Follow us on Telegram
  • Follow Latest News on Google News
  • Follow us on Instagram
  • Follow us on YouTube
  • Follow us on LinkedIn
  • Follow us on Twitter
  • Follow us on Facebook
  • Flipboard