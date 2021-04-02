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لقطات لمحافظة املج الساحلية التابعة لمنطقة تبوك
نشرت وكالة الانباء السعودية لقطات جوية لمحافظة املج الساحلية التابعة لمنطقة تبوك وتظهر فيها خطط التطوير العمراني
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نشرت وكالة الانباء السعودية لقطات جوية لمحافظة املج الساحلية التابعة لمنطقة تبوك وتظهر فيها خطط التطوير العمراني