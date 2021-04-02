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لقطات لمحافظة املج الساحلية التابعة لمنطقة تبوك

نشرت وكالة الانباء السعودية لقطات جوية لمحافظة املج الساحلية التابعة لمنطقة تبوك وتظهر فيها خطط التطوير العمراني

محرر في الموقع by محرر في الموقع
لقطات لمحافظة املج الساحلية التابعة لمنطقة تبوك

19 1442

19 1442

19 1442

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